欧美前政要呼吁美国放松对伊朗制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中央广播电视台报道，24名欧美前外交和国家安全高官4月6日签署联合声明，呼吁美国政府放松对伊朗制裁，放宽医疗用品贸易限制，以便伊朗更好应对新冠肺炎疫情。

签署声明的人士包括美国前国务卿奥尔布赖特、前副国务卿香农、前防长威廉·科恩和查克·哈格尔、前财长保罗·奥尼尔等，欧洲方面有欧盟前外交与安全政策高级代表莫盖里尼、北约前秘书长乔治·罗伯逊、世界卫生组织前总干事布伦特兰等。

声明称，美国对伊朗“极限施压”影响伊朗医疗体系的抗疫表现，使得伊朗进口所需药品、医疗设备、原材料的过程变得“缓慢、更加昂贵和复杂”。有针对性地放松制裁“在道义上是正确的，且符合美国、欧洲以及世界其他地区的健康和安全利益”。

声明建议美国将抗击疫情的医疗设备纳入人道主义豁免范围，给予欧洲银行和贸易商豁免权，确保它们与伊朗进行人道主义贸易时不会遭受处罚。声明说，如不放松制裁，美国和欧洲在伊朗人民中的声誉将受到“重大而持久的”负面影响。

美国国务院声称医疗设备不受制裁限制，然而一系列障碍导致对伊朗出口医疗设施几乎不可能实现。法新社评论认为，其他国家的银行和出口商很少愿意冒着被美国制裁的风险在伊朗开展业务。一些美国国会议员此前曾致信美国财政部长姆努钦和国务卿蓬佩奥，呼吁立即暂停对伊朗的制裁并持续至少120天。迄今为止，美国政府并未做出实质性回应。

国际社会也发出解除制裁的强烈呼声。联合国秘书长古特雷斯、联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特等官员多次呼吁解除对伊朗等国家的单边制裁，以免削弱这些国家应对疫情的能力。中国和俄罗斯也多次敦促美国取消对伊朗的单边制裁措施。

美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯说，在新冠肺炎疫情蔓延时实施制裁“是非常危险且不负责任的”。《华盛顿邮报》分析说，这场全球公共卫生危机正暴露出“美国优先”政策的局限性。