委内瑞拉石油部长赞赏伊朗的燃油供应

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，艾萨米称，我们代表马杜罗总统和所有委内瑞拉人民致敬并欢迎伊朗船只抵达我们的祖国，伊朗和委内瑞拉之间的能源合作不仅可以加强欧佩克国家的团结，还可以促进碳氢化合物行业的科学交流和生产发展。

同时，委内瑞拉战略司令部司令塞瓦洛斯称，委内瑞拉国家玻利瓦尔武装部队对伊朗在委海军和空军的护航下，为该国提供燃料展现出的团结表示赞赏。

此前，委内瑞拉大使蒙卡达在致联合国秘书长兼联合国安理会主席的信中写道，委内瑞拉政府对“美国即将使用武力威胁”运送燃料的伊朗船只保持高度警惕。

他说：“美国官员已公开承认，他们会对相关公司施压，避免向委内瑞拉供应汽油。”

蒙卡达强调，美国对委内瑞拉和伊朗的“极限施压”是违反国家主权和国际法的典型例子。他敦促联合国安理会采取必要措施，结束特朗普政府的“战争和犯罪政策”。

给委内瑞拉运送石油产品的5艘伊朗油轮中的第一艘“财富”号顺利在首都加拉加斯附近的埃尔巴利托港靠岸。同时紧跟“财富”号的第二艘名为“森林”号的伊朗油轮也已通过加勒比海进入委领海，该船也将停靠埃尔巴利托港。委军方派出护卫舰和直升机，欢迎伊朗油轮的到来。

委内瑞拉石油部长Tareck El Aissami周一表示，向委内瑞拉输送燃料的五艘伊朗油轮中，第一艘已经停泊在供埃尔巴利托炼厂使用的一个码头上；根据路孚特数据，第二艘油轮也已经驶入附近水域。

路透社报道，根据政府方面以及消息人士和TankerTrackers.com的估算，伊朗提供委内瑞拉153万桶汽油和组份油，此举招来美国当局批评。这两国目前都受到美国经济制裁。

与此同时，委内瑞拉媒体25日证实，已有两艘伊朗油轮当天抵达委内瑞拉港口。此举使得委内瑞拉战略性的埃尔帕利托（El Palito）炼油厂，因美国施加制裁而被迫大幅减产后，恢复汽油生产。委内瑞拉方面对伊朗表示感谢，称两国联合起来在与美国的斗争中必将占据上风。

据委内瑞拉南方电视台（teleSUR）当地时间周一（25日）消息，埃尔帕利托炼油厂已从当日抵达伊朗油轮“财富号”（Fortune）上接收化学添加剂和燃料，并重启该公司的汽油生产和分配。第二艘伊朗油轮“森林号”（Forest）也在5月25日凌晨抵达后不久就开始向该炼油厂供应汽油。据报道，这两艘油轮属于伊朗五艘油轮船队的一部分，这些油轮向委内瑞拉运送了153万桶汽油和烷基化物，以帮助该国应对严重的燃料危机。舰队中的其余船只——矮牵牛、法松和克拉维尔——计划在未来几天抵达这个汽油短缺的拉丁美洲国家。