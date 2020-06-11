跨国捐赠小桂花，用国货支援伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：据东方网报道，4月24日，华西珐玛通过伊朗驻华大使馆，向伊朗捐赠价值10万元肌肤修护类产品——小桂花舒肤修护凝胶,用于帮助伊朗医护人员缓解因长期使用防护服、口罩、手套等引起的皮肤发红、瘙痒等状况,为全球疫情献出中国企业的一份的力量。

作为与中国友谊最深厚的国家之一，在中国疫情最艰难的时刻,伊朗红新月会曾向中国捐赠了100万支医用口罩及N95口罩,并表达了美好的祝愿。而就在3月初,随着疫情在国外的迅速蔓延，伊朗国内疫情也开始大面积爆发，确诊比例、死亡病例与日剧增;伊朗也开始面临着床位紧缺、医疗物资极度缺乏、医护人员人手不足，医护人员安全保障堪忧等问题……

“投之以木桃,报之以琼瑶”，中国也第一时间向伊朗捐赠了大量物资,并组建了抗疫医疗专家组奔赴海外,四川大学华西医院作为中国医疗单位之一，承担了许多实际的支援工作，一批批医疗专家赶赴海外，协助伊朗共度难关。作为中国本土企业，4月伊始,华西珐玛在了解到伊朗医护人员因为长期佩戴口罩、手套甚至长期穿成人尿不湿等面临的困境后，也开始积极寻找各方渠道,希望能向伊朗同胞捐赠小桂花舒肤修护凝胶，用于紧急修护医护人员出现的肌肤瘙痒、泛红等受损情况,缓解肌肤不适感。

据悉，此次捐赠的——小桂花舒肤修护凝胶,其中内含华西珐玛创始人：四川大学华西药学院黄静教授经10年研发萃取的桂花抗炎、止痒、修护活性成分——Osthin,在不使用激素的情况下,也能够较好的舒缓医护人员因长期穿戴口罩、防护服所引起的各处肌肤瘙痒与不适,让伊朗同胞知道,远在千里之外的中国成都,有一个企业,一直心系伊朗同胞。

在联系上伊朗大使馆相关工作人员后，4月24日，1040余只小桂花舒肤修护凝胶从成都出发，前往伊朗,经过十余天的路途，到达了伊朗医护人员的手中，伊朗驻华大使馆也第一时间通过感谢信，向华西珐玛表达了感激之情。

据了解，在国内疫情爆发之时，华西珐玛就曾向武汉市第一医院、第三医院、华中科技大学同济医学院、浙江大学医学院附属第二医院等“战役中心医院”捐赠了:小桂花舒肤修护凝胶,收获了医护人员的一片好评,不少医生反映在使用小桂花舒肤修护凝胶后,“皮肤过敏、泛红、瘙痒等问题得到了缓解,特别是在止痒方面。”很感谢华西珐玛提高了他们在前线的工作质量。

目前，华西珐玛依旧在搜寻需要帮助的国内外医护人员，在刚刚过去的5.25护肤日中，华西珐玛开展了“5.25万名医护免费申领”的活动,他们的市场负责人表示，医护人员在此次特殊时期付出了很多，希望能用品牌的微薄之力，为他们的健康多一份关心。