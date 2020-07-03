2020年7月3日 下午5:14
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中媒：在联合国提交一份制裁法案后，美发现，被孤立的不是中俄而是自己

中媒：在联合国提交一份制裁法案后，美发现，被孤立的不是中俄而是自己

伊通社（IRNA）北京 07月03电 自美国政府2018年退出伊核协议后，与伊朗就一直各种摩擦不断，特别是伊朗在自己眼皮底下同另一个被制裁国家委内瑞拉做起了生意，这更是让美国不能忍受，之后对伊朗的制裁力度是越来越大，甚至还涉及到其合作伙伴。但在美国看来，这些制裁都只是经济上的，要拔掉伊朗的牙，让其在中东的“盟友”们得不到支持，武器禁运才是关键。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，眼看联合国对伊朗武器禁运截止日期10月份就要到了，美国十分着急，近段时间一直四处“做工作”，希望延长禁令时间，以美国在国际社会的强势加上众多盟友，自是只要提出这份“制伊法案”，肯定会获得众多支持。但不料，最后的表决结果却让美国尴尬了。

近日，联合国安理会视频会议上，美国国务卿蓬佩奥提出“对伊朗武器禁运时间延长”的制裁法案后，安理会除美国之外的14个理事国几乎都反对。除中俄外，就连英、德、法等盟友也呼吁美国重归伊核协议的轨道，而非单方面实施制裁。

伊核协议当初是伊朗和中、美、俄、英、法、德六方一块签订的，目的就是解决伊朗核问题。只要伊朗停止核试验相关活动，六方将在经济和和平利用核能源上提供支持。但美国“退群”总统上任后，为了本国利益，也不跟其他五国商量，直接退出了伊核协议，并重启对伊制裁。甚至威胁，如果不延长对伊朗武器禁运，美国将单方面对伊展开制裁。

事实上，这也不是第一次了，美国绕过联合国一直在单方面对伊朗、古巴、委内瑞拉、叙利亚等国家进行着制裁。而作为盟友，英法德之所以不同意美国对伊提议，主要有以下考虑。

首先作为伊核协议签订方，三国当年都极力主张促成这个协议，但美国却连招呼都不打，私自撕毁了协议，这让三方很是不满。不仅如此，美国跳出伊核协议后，已经不是当事方，但却在伊核问题上指指点点，单方面对伊朗实施制裁，这根本不合法。

其次，英法德三方更希望重回伊核协议，在这个框架内来解决与伊朗拥核相关的一揽子问题。

最为关键的是，美国撕毁协议后，伊朗称自己也没有遵守的义务，威胁要重启核试验。此前联合国核查人员要进伊朗检查也遇到阻力，在这样的情况下，英法德更担心美国毁约成了伊朗拥核的理由，这也是三方最不希望看到的。三方认为，维护伊核协议对地区和全球和平非常重要，如果延长禁令，地区安全局势可能面临潜在风险。

这下，美国有点凌乱了，因为弄了半天，在伊朗问题上美国发现自己才是被孤立的一方，这结果与自己的想象差别可有点大了。之前，蓬佩奥还威胁一直致力于维护伊核全面协议的我国与俄罗斯，声称若阻止美国延长对伊朗的武器禁令，中俄将“在联合国被孤立”。

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