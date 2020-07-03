中媒：在联合国提交一份制裁法案后，美发现，被孤立的不是中俄而是自己

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，眼看联合国对伊朗武器禁运截止日期10月份就要到了，美国十分着急，近段时间一直四处“做工作”，希望延长禁令时间，以美国在国际社会的强势加上众多盟友，自是只要提出这份“制伊法案”，肯定会获得众多支持。但不料，最后的表决结果却让美国尴尬了。

近日，联合国安理会视频会议上，美国国务卿蓬佩奥提出“对伊朗武器禁运时间延长”的制裁法案后，安理会除美国之外的14个理事国几乎都反对。除中俄外，就连英、德、法等盟友也呼吁美国重归伊核协议的轨道，而非单方面实施制裁。

伊核协议当初是伊朗和中、美、俄、英、法、德六方一块签订的，目的就是解决伊朗核问题。只要伊朗停止核试验相关活动，六方将在经济和和平利用核能源上提供支持。但美国“退群”总统上任后，为了本国利益，也不跟其他五国商量，直接退出了伊核协议，并重启对伊制裁。甚至威胁，如果不延长对伊朗武器禁运，美国将单方面对伊展开制裁。

事实上，这也不是第一次了，美国绕过联合国一直在单方面对伊朗、古巴、委内瑞拉、叙利亚等国家进行着制裁。而作为盟友，英法德之所以不同意美国对伊提议，主要有以下考虑。

首先作为伊核协议签订方，三国当年都极力主张促成这个协议，但美国却连招呼都不打，私自撕毁了协议，这让三方很是不满。不仅如此，美国跳出伊核协议后，已经不是当事方，但却在伊核问题上指指点点，单方面对伊朗实施制裁，这根本不合法。

其次，英法德三方更希望重回伊核协议，在这个框架内来解决与伊朗拥核相关的一揽子问题。

最为关键的是，美国撕毁协议后，伊朗称自己也没有遵守的义务，威胁要重启核试验。此前联合国核查人员要进伊朗检查也遇到阻力，在这样的情况下，英法德更担心美国毁约成了伊朗拥核的理由，这也是三方最不希望看到的。三方认为，维护伊核协议对地区和全球和平非常重要，如果延长禁令，地区安全局势可能面临潜在风险。

这下，美国有点凌乱了，因为弄了半天，在伊朗问题上美国发现自己才是被孤立的一方，这结果与自己的想象差别可有点大了。之前，蓬佩奥还威胁一直致力于维护伊核全面协议的我国与俄罗斯，声称若阻止美国延长对伊朗的武器禁令，中俄将“在联合国被孤立”。