伊朗7月5日起强制执行“口罩令”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗报告新增2560例新冠肺炎确诊病例，周六为2449例；累计确诊病例240438例，累计11571例死亡病例。

为了遏制疫情蔓延，伊朗政府颁布措施，从7月5日起强制民众在聚集性公共场所、室内场所以及提供公共服务的政府部门的伊朗民众都必须佩戴口罩。

伊朗总统鲁哈尼本周二表示，伊朗的新冠疫情远未结束，可能至少要持续到伊历年底，即明年3月份。他呼吁民众保持警惕并遵守卫生规则，避免参加不必要的聚集活动。

鲁哈尼高度评价政府机构在过去5个月内为遏制病毒传播所做的努力，但仍指出由于对病毒认识还不全面，目前感染人数还在上升。

他警告民众，集会和仪式活动是导致伊朗新一波新冠疫情爆发的主要原因并强调使用口罩可以大大降低病毒传染。

最后，鲁哈尼表示政府决心继续加强防控，对某些没有必要开放的场所加大限制措施力度。

伊朗总统鲁哈尼4日出席国家疫情防控指挥部会议时表示，伊疫情发生以来新增1500张ICU病床，到今年底前还将增加8000张普通病床，各项防疫工作与世界水平同步。每位患者确诊后都有义务告知曾与自己接触的人并进行自我隔离，部分患者隐瞒了自己的病情，实际是对他人权利的侵犯。

他说，政府要提高民众的相关意识，制定规范制止这种行为。还有一些患者是无症状感染者，因此民众在日常活动中必须保持社交距离，佩戴口罩，避免聚集。明日起民众出入公共场合将被要求强制佩戴口罩，如不佩戴口罩将被拒绝乘坐公共交通或进入政府部门办理业务。政府部门、银行、市政等单位职员办公时也必须佩戴口罩，并通过电子政务减少办事民众聚集。