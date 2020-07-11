伊朗《德黑兰时报》前总编辑：美国退出世卫组织是不负责任的单边主义做法

伊朗国家通讯社（IRNA）：加德里对记者表示，美国政府选择退出世界卫生组织，向外界透露出了两个极其危险的信号：一个是美国无视在抗击新冠肺炎疫情上的国际多边合作，另一个则是美国希望世卫组织对美国政府应对疫情不力保持沉默。

“首先就是美国在与世界交往的过程中完全信奉单边主义，在应对新冠肺炎疫情上，不愿意考虑多边行动，不愿与其他国家、国际组织合作，这对于国际关系和国际秩序来说显然是一种非常危险的行为。第二点，现在的美国政府在面对疫情时表现无能，无法保护美国公民的生命，所以，希望世界卫生组织对美国的无能保持沉默。”

作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世界卫生组织在应对全球新冠肺炎疫情上发挥着不可或缺的中心协调作用。加德里表示，世卫组织已经多次警告，并呼吁所有国家在应对疫情方面遵循有关规范章程并付出行动，减缓疫情发展趋势，渡过这次危机。但美国不仅不听取世卫组织的建议，反而要退出这个组织，这对于全球疫情防控是不利的。

“包括美国在内的一些国家不执行国际义务，不响应国际号召，导致本国疫情形势严峻，而他们不积极应对疫情还可能影响到其他国家。他们不执行世卫组织的建议，影响的不只是自己，而是让全世界都面临危险。”