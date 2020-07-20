伊朗驻华大使批评就伊中25年合作计划的胡编乱造

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊通社（IRNA）的消息，穆罕默德·凯沙瓦扎德（Mohammad Keshavarzzadeh）周日在其推特上写道，在这个危急的局势下，该国的医务人员正试图击败新冠病毒的侵害，减轻人民的苦难是我们的责任。所有想帮助美国以加强令人发指的循环性制裁是不能被接受的。到目前为止，伊朗得到的大多数外国援助都来自中国，不要根据毫无根据的谣言而灰心。

伊朗驻华大使就中伊25年合作计划遭到的诋毁表示，这些侮辱大部分来自特殊渠道和持不同政见者，他们不喜欢发展伊朗与中国等大国发展合作关系，我们能想到美国会反对这一合作计划。

他称对伊中全面合作计划的袭击“荒唐可笑”，并补充说，像美国这样对我们实施令人发指的制裁的国家，甚至冻结我们在日本和韩国用来购买药品和物资的资金，难道“舅舅比母亲更加和蔼可亲吗”简直 荒唐可笑！

凯沙瓦扎德称这是“荒唐可笑的主张”，是对伊朗人民集体意识的侮辱，他说，在伊中合作全面计划的框架内，诸如“将某些岛屿移交给中国人或在伊朗部署中国军队”等主张。非但荒谬至极，而且是一种负面的宣传。

伊朗驻华大使批评了伊朗国内的一些媒体渠道，并说，这些谎言是没有根据的，如果我们不极力阻止这些负面宣传肯定会对我们与世界各国的关系产生不良的影响。