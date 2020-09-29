伊朗呼吁阿塞拜疆和亚美尼亚尽快达成停火协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）在新闻发布会上表示，阿塞拜疆和亚美尼亚两国在纳戈尔诺-卡拉巴赫发生军事冲突后，伊朗外长扎里夫第一时间同两国外长在外交框架下进行详细交谈，并表示伊朗将尽一切可能来制止这场冲突。扎里夫呼吁双方都应保持克制，并结束敌对行动开始谈判。

哈蒂布扎德表示，这场冲突不是一件好事，鉴于该地区的整体氛围，已经承受不起任何冲突。伊朗认为双方宣布停火并尽快举行谈判是唯一的解决办法。

此外他指出，不幸的是，两国平民都是持续冲突的主要受害者。

与此同时，伊朗外长扎里夫就纳卡地区爆发新一轮冲突与亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬和阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫举行了电话会谈。

据伊朗外交部发布的消息，在会谈中，扎里夫表达了对军事敌对行动升级的担忧，并呼吁双方保持克制，宣布停火并开始谈判。

扎里夫说，伊朗愿意充当亚美尼亚和阿塞拜疆谈判的调停人。

与此同时，亚美尼亚外交部发言人安娜∙纳格达利扬表示，该国外长姆纳察卡尼扬分别向加拿大外长商鹏飞、伊朗外长扎里夫、希腊外长登迪亚斯举行了电话交流。

近日，阿塞拜疆和亚美尼亚两国在纳戈尔诺-卡拉巴赫发生军事冲突。

鉴于两国均是伊朗邻国，目前伊朗方面正在密切关注事态发展并积极展开调停。