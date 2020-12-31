伊朗总统鲁哈尼：我们要将美国的“腿”砍掉！

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼当天说，伊朗人民保留为苏莱曼尼将军进行复仇的权利，“只要你们还存在于这个地区，就意味着我们还没有进行最后的报复。”

值得注意的是，鲁哈尼发表这番言论的时间距离苏莱曼尼将军遇刺纪念日仅3天。

今年1月3日，苏莱曼尼将军在伊拉克巴格达国际机场外遭美军空袭身亡。

黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉日前接受采访时表示，沙特、美国和以色列政府合谋暗杀苏莱曼尼等人。

苏莱曼尼将军牺牲后，伊朗将矛头对准美国。伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）1月发表声明说，伊朗将对这起事件进行“强硬复仇”。

1月8日，伊朗伊斯兰革命卫队向驻有美军的至少两个伊拉克军事基地发射数十枚导弹。今年6月，伊朗要求国际刑警组织逮捕涉嫌参与苏莱曼尼暗杀事件的36人。

随着苏莱曼尼将军牺牲周年纪念日的临近，伊朗和美国之间的关系更加紧张。

12月16日，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）参加纪念苏莱曼尼殉难一周年大会时再次表示，伊朗将让凶手付出代价。

他强调，首先应该“狠狠打美国一巴掌 ”，其次应该将美国驱逐出这一地区。