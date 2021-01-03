伊朗外长@特朗普：以色列计划挑起美伊战争，小心陷阱

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫在推特上写道：“来自伊拉克的新情报表明，以色列特工正在策划针对美国人的袭击，使即将离任的特朗普与虚假的宣战理由（将战争行动合理化）捆绑在一起。请小心陷阱，@ realDonaldTrump......任何擦枪走火都会造成严重后果。”

扎里夫是在苏莱曼尼被刺杀一周年之际，在推特上写下这段话的。

2020年1月3日，伊朗伊斯兰革命卫队高级将领苏莱曼尼在伊拉克首都巴格达，遭美军无人机导弹袭击身亡。

当地时间1日，伊朗在首都德黑兰举办悼念活动，纪念苏莱曼尼遇害一周年。同日，伊朗革命卫队最高指挥官侯赛因·萨拉米（Hossein Salami），苏莱曼尼的继任者、“圣城旅”指挥官伊斯梅尔·卡尼（Esmail Ghaani）及伊朗司法部长易卜拉欣·莱西（Ebrahim Raisi）均参加了当天的活动，相继对美国作出了强硬表态。

此外，美军方面频频挑衅。12月21日，一艘美军核潜艇驶入了波斯湾；12月30日，两架美国空军B-52战略轰炸机从美国北达科他州飞往中东，执行为期30个小时的往返远程飞行。

扎里夫随后在推特上回应说，情报报告显示有“捏造战争借口的阴谋”，有人可能在伊拉克发动冒名顶替伊朗的袭击。他还表示，伊朗“不寻求战争”但准备“公开和直接捍卫其人民、安全和重大利益”。

北京时间1月3日凌晨，伊朗驻华大使馆在其官方微博账号发文表示：“我们永远不会忘记，我们永远不会原谅。”值得注意的是，伊朗驻华大使馆的发文时间为凌晨1时20分，而这恰恰是去年美军暗杀苏莱曼尼的同一时间点。