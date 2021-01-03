伊朗总统办公室主任表示对美国的报复是让该国从西亚地区全面撤军

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统办公室主任马哈茂德•瓦埃齐(Mahmoud Vaezi) 在接受两家阿拉伯世界媒体采访时表示，苏莱曼尼将军既是一个奋斗的人，又是一个充满勇气和智慧的聪明外交官；毫无疑问的是谁对伊朗这伟大国家进行侵略一定会受到严重的报复；我们认为对美方的这种犯罪的真正报复就是让这国家的军队从该地区完全撤出。

他表示，伊朗决心制止美国及其“傀儡”实施恐怖主义及破坏地区稳定的行为，将迫使美国最终从西亚地区全面撤军。

伊朗总统办公室主任就记者问道伊方怎样将报复苏莱曼尼将军的暗杀表示，你们肯定注意到，在暗杀苏莱曼尼烈士之后，伊朗伊斯兰共和国向美国驻伊拉克基地发射了导弹；这是军事方面的报复；除此之外我们还有战略性的报复，就导致美国作为一个罪行者立刻全面地撤出该地区。”

2020年1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中牺牲。

伊朗随后要求国际刑警组织逮捕涉嫌参与暗杀苏莱曼尼的36名美国官员，其中包括美国总统特朗普。

当时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）称，严厉的复仇等待着杀死苏莱曼尼的“罪犯”。

与此同时，伊朗外长扎里夫随后发表推特称，美国的“国际恐怖主义”行径是极其危险且愚蠢的升级局势的行为。

“美国针对卡西姆苏莱曼尼的暗杀是一起国际恐怖主义行为。苏莱曼尼是最能有效打击‘伊斯兰国’极端组织、沙姆解放组织、基地组织等的力量。这（暗杀）是极其危险且愚蠢的升级（局势）行为。”扎里夫进而强调，美国将为其“流氓冒险主义”的一切后果承担责任。