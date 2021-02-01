伊朗伊斯兰革命胜利后在医学和科技领域取得的成就

伊朗国家通讯社（IRNA）：经历着制裁、战争、地区冲突，天灾等各种灾难，伊朗伊斯兰共和国依然风雨无阻、披荆斩棘地在自己的道路上艰难前行，伊朗人民坚信在伊斯兰政府的领导下，风雨之后见彩虹的日子越来越近了。正值伊斯兰革命胜利42周年之际，一起看看在医学和科技领域取得的耀眼成就。

（1）国内医学领域的发展

医学是衡量一个国家科学进步的重要指标之一。伊朗伊斯兰共和国成立以后在改善人民的健康和卫生方面付出了巨大努力，特别是贫困地区。

经过40多年的努力，今天在医学领域的进步比革命前增加了75倍，使伊朗伊斯兰共和国在世界排名第17位，在西亚排名第一。在巴列维王朝时期，伊朗只有1万名医生，政府不得不从其他国家聘请医生。但现在这个数字增加了12倍以上，全国有11.7万多名医生。4.3万名是全科医生，4万名是专科医生或专家，2万名是牙医，其余的是居民或助理。在伊斯兰革命之前，伊朗只有7所医学院700多名学生；现如今60多所医学院20多万名学生。

伊朗的预期寿命增长到了77岁，与革命前相比增寿了23年。此外，由于医疗和临床护理条件的提高，伊朗新生儿死亡率低于1%，这使得世界卫生组织两次赞誉伊朗，说伊朗是这一领域最成功的国家。

伊朗非常重视新生儿的护理。目前，伊朗新生儿疫苗接种覆盖率已达100%，一些患有接触性传染病，譬如小儿麻痹症、麻疹和风疹等已彻底根治。世界卫生组织称伊朗伊斯兰共和国在这一方面是最成功的国家之一。

伊斯兰革命40年后，与巴列维时期相比，城市和乡村的人们都能获得廉价的医疗服务。全国每个城市基本都设有医疗机构；而在伊斯兰革命之前，只有37%的城市设有医疗机构。此外，还有2万多名医护人员在农村工作，以保证和提高村民的健康。伊斯兰共和国在医疗移植领域获得地区排名第一和世界第五的骄人成绩。

在骨髓移植方面，伊朗是仅次于意大利排名第二的国家，在治疗不孕不育症方面排名第三。此外，伊朗在药品生产方面取得了巨大的成就，国内用药的97%都是本国生产的。剩余的药品出口到其他国家。伊朗伊斯兰共和国在生物技术药物生产方面在亚洲排名第四。伊朗已经生产了29种这种药物。这些药物用于治疗癌症、MS 和血友病等疾病。

总的来说，伊朗伊斯兰共和国在医学领域成就达到了一定的水准，许多国际病人前往伊朗接受治疗。事实上，伊朗已成为该地区医疗旅游的热门国家。

2）科技发展

科学技术的发展和应用是一个国家进步的重要因素。伊斯兰革命胜利后，伊朗政府付出了艰苦的努力去弥补沙阿政权在科技方面的落后局面，为现如今伊朗的科技进步坚定了基础。

饱受各种制裁和8年与美国的走狗政权萨达姆·侯赛因的两伊战争，严重阻碍了伊朗科技发展的速度，正如伊斯兰革命领袖伊玛目霍梅尼所说：战争本身就是一个奖励；因为它迫使伊朗青年凭借个人能力让国家真正独立。从而使得科技发展各个领域得到突破，并逐步展现出来。

现如今，伊朗伊斯兰共和国的科技发展成就在区域和世界中享有突出的地位，在西方政府垄断的一些尖端技术中，伊朗是先驱。