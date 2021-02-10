伊朗总统鲁哈尼：不应该期待伊朗迈出第一步

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼强调，一旦伊朗签署了某项协议，必将信守诺言，遵守协议内容，所以当伊朗核问题六国（中国、法国、俄罗斯、英国、美国、德国）完全履行其伊核协议承诺时，伊朗将立刻重新履行其承诺。

鲁哈尼表示，自2015年起，伊朗完全遵守伊核协议内容。国际原子能机构曾15次证明这一点，甚至当2018年美国退出伊核协议并对伊朗施加制裁时，伊朗依然信守承诺，直到2019年才逐步减少履行伊核协议承诺以敦促欧洲及美国方面履约。

此外，在同各国驻伊朗的大使会见时，鲁哈尼表示，由于新冠肺炎疫情的暴发，过去的一年对于全世界来说都是艰难的一年，对伊朗则是难上加难。因为其他国家可以购买必要的医疗器械、药品、食物和疫苗，但伊朗的财政资金却被美国的制裁冻结。直到今天，美国新一届政府在新冠肺炎疫情方面，依然没有对伊朗采取合适的行动。

在谈及地区局势时，鲁哈尼接连问道，美国和欧洲向中东地区输送武器，谁该为也门人民的死伤、饥荒以及犯罪负责？谁将中东地区送入恐怖分子之手？谁又该对苏莱马尼和穆罕迪斯之死负责？

同时他表示，伊朗愿同中东地区国家，特别是波斯湾沿岸国家进行对话，来解决地区问题。