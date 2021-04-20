伊朗强调就核问题德黑兰拒绝临时协议！

伊朗国家通讯社（IRNA）：哈蒂布扎德称，如果美国决定摆脱特朗普政府失败的遗产，并履行自身义务，磋商会变得更加容易。

他强调，伊朗作为负责任的一方，已经表现出其忠于自身义务的诚意。如果美国政府采取行动，伊朗也将在核实后立即恢复履行义务。

哈蒂布扎德就伊朗进行60%丰度铀浓缩活动及欧洲方面有关表态表示，伊朗采取的行动是对在伊朗领土上发生的恐怖主义事件的回应，是在伊核协议和全面保障协定的框架内实施的。欧洲和美国对纳坦兹核设施事件未作谴责、毫无作为，“这段时间，我们不仅看到欧洲是美国违反协议义务的合作伙伴，我们也看到了他们折磨人的‘双重标准’。欧洲必须知道他们不会凭借这些言论获得力量，反而会因此丧失其影响力。”

4月上旬开始，在伊核协议相关方的斡旋下，美伊开始在维也纳就美国重返伊核协议以及伊朗恢复完全履行伊核协议进行“非直接”谈判。各方均表示会谈“具有建设性”。

4月11日，伊朗纳坦兹核设施供电系统发生故障。伊朗官方及舆论普遍将矛头指向以色列，并谴责该行动为“核恐怖主义”。

当地时间4月19日伊朗副外长阿巴斯·阿拉克奇(Abbas Araghchi) 说，我们看到最近在维也纳举行的会中有一种新的理解正在出现，而所有的各方就最终目标达成一致；目前我们前面的道路比以前清楚多了些。但在该议程中我们并没有达成临时协议，并驳斥了西方媒体根据临时协议发布的虚假报道。

伊朗副外长阿巴斯·阿拉克奇在伊核问题全面协议联合委会新一轮会晤结束后表示，“毫无疑问的是我们未来的路并不是一个简单能走的道路，而且我们还是不能说各国的分歧也解决了，在谈判中还是存在一些应该在未来的谈判中解决的重要分歧。”

伊朗代表团团长强调，我们已经多次强调伊方并不希望“浪费时间”进行旷日持久的谈判进程。我们认为目前为止各方能开始围绕一个文件谈判，而伊方已经把其就核问题和解除制裁两大方面的议案交给伊核委会有关国家了。