伊朗副外长：中俄与我们几乎在所有问题上都有共同目标

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗副外长赛义德·阿巴斯·阿拉棋 (Seyed Abbas Araghchi) 29日表示，在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判正在正确的轨道上前进，但前方仍有重要挑战需要应对。

伊朗核问题全面协议联合委员会新一轮政治总司长级会议27日在维也纳举行。阿拉格希会后再次敦促美国率先解除所有对伊制裁，并表示伊朗也将在核实制裁解除后完整履行伊核协议。

伊朗副外长28日晚上在维也纳强调，伊方原来的立场没有变，我们认为所有的制裁必须取消。

他说，今天伊核协议维也纳联合委员会第三轮会议举行，早些我们还举行了中国、俄罗斯和伊朗代表团团长的三方协调会，而与伊核协议的五个国家也进行了一些磋商，同时与欧盟特殊代表举行了会谈。

伊朗在维也纳代表团的团长就伊中俄举行的三方协调会表示，我们与中国和俄罗斯的会谈非常积极而这是我们每一次联合委员会会议前举行的一个会议，这次也与中国和俄罗斯的代表进行了有关的协调。

阿拉棋指出，无疑的是我们将面临困难的挑战但同时能看到各方为达成协议的努力和意志；与此同时参加这次会议的各方决定加些速谈判进程。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。