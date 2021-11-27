伊朗疫情红色风险城市成功“清零” 就南非的新冠变异毒伊已采取措施应对

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）27日出席国家防疫指挥部会议时表示，得益于卫生部门努力和民众配合，伊红色风险城市成功“清零”。

他说，目前伊新冠疫苗首针覆盖率达84%，第二针约为70%，卫生部门还将为医务人员、老年人和特殊疾病患者接种第三针。此外，防范疫情输入十分重要，所有海陆空边境特别是东部边境须严加管控。

伊朗卫生部数据显示，自26日中午至27日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例3045例，新增死亡病例87例，新增治愈病例11196例，新增确诊病例中583例住院治疗。

据报道，伊境内累计确诊6105101例，累计死亡129549例，累计治愈5853066例，累计进行新冠病毒检测38439240人次；伊朗各地累计接种第一剂新冠疫苗57332853剂次、第二剂疫苗46328337剂次、第三剂疫苗948168剂次，共计104609358剂次。

与此同时，伊朗卫生部疾控中心负责人古亚表示，现有证据表明，南非发现的新冠变异毒株具有严重危害，伊已采取特殊措施加以应对。

他说，我们建议计划前往南非、博茨瓦纳、纳米比亚、津巴布韦、莱索托和斯威士兰等国的民众推迟出行，伊机场及所有陆海边境将发布信息，充分告知风险。

据悉，目前伊没有来自上述国家的直飞航班，非伊朗公民禁止自上述国家入境，伊公民入境前须进行两次核酸检测并确保结果阴性，否则须在入境时接受最长14天的隔离。