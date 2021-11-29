伊朗外交部：德黑兰正朝着取消对伊制裁的方向迈进

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)29日表示，美国政府应在新一轮伊核谈判中放弃美前总统特朗普时期实施的对伊极限施压政策。

他在当天的例行记者会上表示，美方为了维持特朗普时期失败的对伊政策，在前6轮伊核谈判中浪费了很多时间。伊方带着善意和取得成果的决心参加新一轮谈判。希望各方抓住这个机会，因为机会的窗口“不会永远敞开”。

哈提卜扎德还表示，伊朗正朝着取消对伊制裁的方向迈进。在奥地利首都维也纳的伊朗谈判小组将专注于解除对伊制裁。

他指出，在新一轮谈判中，伊朗和美国将不会通过直接接触的方式进行会谈。

最近，伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在29日在其推特账号写道，如果核协议其他的相关方能展现出务实的政治意愿，达成协议是可能的，“在新一轮谈判中，可以明确的是，伊朗不会接受任何超出核协议范畴的请求，也不会进入任何超出这个范畴的谈判”。

阿米尔-阿卜杜拉希安说，必须强调，这次机会不是一扇永久开放的窗户，美国和英法德三国必须明白，在做出有决心和积极的外交努力、以解除美国制裁措施的同时，为了配合自身经济可持续发展的计划，伊朗还设计出一套有效的挫败制裁措施的方案。

他还说，尽管西方做了很多没有兑现的诺言，以及美国白宫所采取的非建设性做法导致了不信任的产生，伊朗依然带着“决心”与“真诚”在维也纳谈判上寻求为解除制裁而达成一个好的、可持续以及可以有效验证的协议。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美国没履行其义务，会谈举行6轮后暂停。伊朗和欧盟11月3日宣布，新一轮会谈于11月29日在维也纳举行。