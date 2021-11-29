伊朗核问题维也纳谈判重启 中方提四点主张

伊朗国家通讯社（IRNA）：在中断了5个月之后，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判29日在维也纳重启。在29日举行的中国外交部例行记者会上被问及中方对此有何期待时，中国外交部发言人汪文斌谈及中方四点主张。

汪文斌表示，中方欢迎重启伊朗核问题维也纳谈判。这是各方共同努力的结果，体现了各方维护全面协议的共同意志，符合国际社会的普遍期待。中方坚定致力于维护伊核问题全面协议，高度重视恢复履约谈判。一段时间以来，中方在不同层面、通过各种方式，与俄罗斯、伊朗、英国、法国、德国、美国、欧盟等主要各方进行了密集沟通协调，目的就是推动谈判尽快重启并取得进展。

汪文斌说，随着谈判重启，伊核问题政治外交解决迎来新的契机，同时也面临新的严峻挑战。中方希望有关各方抓住机遇，进一步加大外交努力，充分体现善意和灵活，争取早日取得积极成果。中方对推进谈判进程有四点主张。

——一是要秉持正确的谈判逻辑。美国作为伊核危机的始作俑者，理应彻底解除所有对伊朗及中国等第三方的非法单边制裁，伊方则在此基础上恢复履行核领域承诺。所有各方均应坚持公平正义，为实现上述目标创造良好条件。

——二是要尊重各方的正当权益和合理关切。谈判应坚持相互尊重，寻求互利共赢，恢复全面协议各方权利和义务的平衡，促进地区和平稳定。各方同伊开展正当经贸合作的权益应该得到尊重。

——三是要采取务实灵活的谈判策略。中方赞同在既往谈判共识基础上推进谈判。同时，应坚持平等协商，发挥政治智慧，创造性地解决谈判未决问题，争取早日达成协议。

——四是要坚持政治外交解决方向。各方均应保持客观理性，维护谈判进程，避免过激言行干扰外交努力。

汪文斌强调，中方将继续践行真正的多边主义，以建设性姿态参与下阶段谈判，全力推动全面协议早日重返正轨。“我们愿在相互尊重和平等互利的基础上，同所有各方开展建设性合作。”