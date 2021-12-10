俄外交部：恢复《联合全面行动计划》的形势不易 但这不是放弃的借口

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫在莫斯科举行的记者会上称，本轮恢复《联合全面行动计划》的形势并不容易，但这不是放弃的借口。

他说：“是的，情况在变化，时间在流逝，形势不容易，而且或许甚至是比已经结束的上一轮，即第六轮谈判时更加困难，但这不是放弃的借口。”

他进一步表示：“我相信，这些谈判的参与者中没有人对《联合全面行动计划》的瓦解感兴趣。”

里亚布科夫进一步表示，我们现在正在研究如何以之前六轮的结果作为出发点，确保接下来的谈判进程。”

他指出：“还有一些额外的想法，正在制定中，”但未说明具体是哪些想法。

第七轮维也纳伊核计划谈判已于11月29日启动。谈判主要议题是解除德黑兰的美国制裁。伊朗副外长巴盖里12月3日表示，谈判各方将前往各自首都，以便对伊朗提出的协议草案进行必要磋商，此后将宣布继续进行谈判的日期。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成旨在解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。一年后，伊朗要求伊核协议其他缔约方履行协议义务，否则将分阶段削减履行伊核协议规定的义务。伊朗已先后停止履行有关核研究、离心机和浓缩铀丰度方面的义务，但称所这些措施均是可逆的。