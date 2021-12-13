伊朗副外长：美国重返伊核协议的最重要条件是解除对伊制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）12日说，美国要想重返伊朗核问题全面协议，最重要的条件是解除对伊朗的非法制裁。

正在奥地利首都维也纳参与伊核协议相关方会谈的巴格里-卡尼当天在接受采访时说，伊核谈判的一个主要目标是确定美国重返伊核协议的条件。一旦相关方就这些条件达成一致，美国就有责任执行，其中最重要的条件是解除对伊朗的非法制裁。

他说，相关方在两大基本问题上存在分歧，除了谈判议题，还有谈判范围。过去几天，相关方在谈判范围上的分歧在缩小，这是一个重要进展。

巴格里-卡尼说，伊朗在新一轮会谈中提出的立场为继续谈判提供了框架，他对谈判在可预见未来的前景感到乐观，但鉴于伊朗遭受来自某些相关方的“敌对、非法、破坏性甚至不人道行为”的历史以及由此产生的不信任，伊朗不会对未来的谈判进程抱有任何天真的想法。

早些巴格里-卡尼表示，伊朗有决心在正在进行的新一轮谈判中达成一个“好协议”。

他在社交媒体上发文说：“当天下午，我与中国和俄罗斯的两国首席谈判代表进行了建设性和富有成效的会见，我们在如何推进谈判上拥有共同的看法，此外在多个议题上也相互协调立场。”

这位伊朗外交官说，将继续通过紧凑认真的谈判来达成一个“好协议”。

11月29日，新一轮维也纳谈判开启，各方针对解除对伊朗制裁和敦促伊朗履行核协议承诺等问题展开协商，以尽快恢复遵守核协议。

新一轮谈判在12月3日完成了第一阶段的会谈，新一阶段的会谈从12月9日开始。