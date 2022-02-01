伊朗首都德黑兰“自由塔”上演了灯光秀，庆祝中国春节、助力北京冬奥

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国和伊朗国歌在广场上回响，两国国旗徐徐铺陈开来，相互映衬。用汉语、波斯语写的“新年快乐大吉大利”、“热烈庆祝中伊建交50周年”、“祝愿北京冬奥会成功举办”、“文明古国伊朗欢迎你”等标语温暖人心。

中国春联、萌虎图案、北京冬奥会和冬残奥会会徽等交替投映在塔身，循环播放的北京冬奥宣传片点亮德黑兰夜空。

伊中友协主席布鲁杰迪，中国驻伊朗大使常华、伊文化与旅游部副部长沙勒巴菲扬等出席活动并致辞。

据中国驻伊朗大使馆消息，常华表示，今天是中国农历除夕，在中国传统历法中代表着过去一年的结束和新一年的开启。去年，中伊双方以建交50周年为契机，各领域交流合作成果丰硕，两国传统友谊不断深化。今年是中伊全面合作计划启动落实的一年，两国全面战略伙伴关系发展面临新机遇。

他说，我高兴地看到，本次灯光秀活动为中国新春佳节和即将开幕的北京冬奥会送上祝福。这是伊朗各界对中国人民及北京冬奥会的美好祝愿，充分展现了两国人民的深厚情谊和民心相通。中国将兑现承诺，向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，用实践展现“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克新格言。

布鲁杰迪、沙勒巴菲扬等伊各界人士向中国人民致以新春问候，称赞中伊友谊源远流长，表示伊朗各界坚定支持北京冬奥会。

灯光秀吸引了众多当地市民和在伊中国同胞驻足观看。伊各大媒体都报道了这次活动，灯光秀的视频、图片也在社交网络上热传。