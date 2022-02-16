伊韩专家在韩商讨冻结资金问题 韩国有望重启进口伊朗石油

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社消息，韩国外交部16日表示，韩国和伊朗两国专家15至16日在韩国举行工作磋商，讨论冻结资金及原油、石油制品交易等相关事宜。

韩国和伊朗上月6日在奥地利维也纳举行副外长会谈之际商定成立上述工作组，旨在为及时转移伊朗在韩冻结资金提前做准备。韩国外交部、企划财政部、大韩贸易投资振兴公社，以及伊朗中央银行、石油部、伊朗国家石油公司（NIOC）有关人士与会。

双方高度评价两国其间在伊朗受到制裁的情况下为持续进行人道主义交易而做出的努力，并讨论在此过程中出现的技术性问题，以及伊方资金在韩被冻结问题。韩方表示，希望在维也纳进行的恢复《联合全面行动计划》（伊核协议，JCPOA）谈判达成协议，进而能让韩方将冻结资金转移到伊朗。伊朗重申，冻结资金问题应早日得到解决。

据观测，双方可能讨论了美国解除对伊资金制裁后的冻结资金归还方式。外交部表示，两国正在讨论美国解除对伊制裁后的原油和石油制品交易。外交部称，两国将基于此次工作组的磋商结果，为解决两国之间悬而未决的问题并恢复经济合作继续努力。

伊朗2010年以央行名义在韩国的IBK企业银行和友利银行开立韩元账户，收取向韩国出口原油的货款。美国在特朗普当政的2018年将伊朗央行列入制裁名单后，韩伊两国无法通过这一账户交易，韩国需向伊朗支付的70亿美元原油货款至今仍被冻结在账户内。