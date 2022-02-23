哈萨克斯坦与伊朗签署标准化领域合作协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：哈萨克斯坦-伊朗政府间经贸、科学、技术和文化合作委员会第17次会议21-22日期间在德黑兰举行。
哈萨克斯坦标准化与认证研究所（ҚазСтандарт）高层代表出席会议。
会议期间，哈萨克斯坦标准化与认证研究所与伊朗国家标准化组织 (INSO)签署了标准化领域的合作协议。
该协议为伊朗的国家标准铺平了道路，并为哈萨克斯坦企业出口创造了条件。 伊朗是哈萨克斯坦最亲密的贸易伙伴之一，仅2021年，哈萨克斯坦对伊朗的出口额增长2.1倍，达到2.753亿美元。
伊通社（IRNA）德黑兰02月23电 哈萨克斯坦-伊朗政府间经贸、科学、技术和文化合作委员会第17次会议21-22日期间在德黑兰举行。
伊朗国家通讯社（IRNA）：哈萨克斯坦-伊朗政府间经贸、科学、技术和文化合作委员会第17次会议21-22日期间在德黑兰举行。
哈萨克斯坦标准化与认证研究所（ҚазСтандарт）高层代表出席会议。
会议期间，哈萨克斯坦标准化与认证研究所与伊朗国家标准化组织 (INSO)签署了标准化领域的合作协议。
该协议为伊朗的国家标准铺平了道路，并为哈萨克斯坦企业出口创造了条件。 伊朗是哈萨克斯坦最亲密的贸易伙伴之一，仅2021年，哈萨克斯坦对伊朗的出口额增长2.1倍，达到2.753亿美元。
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