中国驻伊朗大使在伊通社发表署名文章《携手写下“一起向未来”的崭新篇章》

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年2月27日，驻伊朗大使常华在伊朗国家通讯社发表署名文章《携手写下“一起向未来”的崭新篇章》。全文如下：

中国虎年新春，北京第二十四届冬季奥林匹克运动会圆满成功。新时代中国兑现庄严承诺，为世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会。这场举世瞩目的体育盛会，向全世界宣示了体育的凝聚力和魅力，为疫情困扰下的世界注入了信心和力量。这是中国的成功，是奥林匹克事业的成功，更是世界的成功。

作为疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，北京冬奥会坚持以绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念为引领，高标准、高质量完成各项筹备工作。其专业、公平的竞赛环境给世界留下深刻印象，有力有效的防疫措施为今后举办国际性重大活动提供了成功范式，绿色低碳、可持续利用的办奥模式留下丰富冬奥遗产，向世界展现了中国负责任大国的担当。作为首个“双奥之城”，北京将以奥林匹克精神的弘扬者和奥林匹克理想的坚定追求者载入奥林匹克史册。中国人民用温暖、活力、热情向世界展现中国风采，传递团结与友爱。国际社会对北京冬奥会的好评和赞许一浪高过一浪，让更多人了解真实的中国，为中国人民与各国人民搭建了更多友好的桥梁、合作的平台。

奥林匹克精神在北京冬奥会上得到大力弘扬。五环之下，来自91个国家和地区的近3000名冰雪运动健儿相聚“双奥之城”，奋力拼搏、挑战极限、超越自我，刷新了2项世界纪录和17项冬奥会纪录。他们用拼搏抒写勇气和力量，用团结传递激情和梦想，在交流互动中增进了理解和友谊，完美演绎了更快、更高、更强——更团结的奥林匹克格言。北京冬奥会成为设项和产生金牌最多的一届冬奥会，也成为史上收视率最高、社交媒体平台关注度最高的一届冬奥会，开启了全球冰雪运动新时代。中国通过筹办冬奥会和推广冬奥运动，让曾经“高冷”的冰雪运动进入寻常百姓家，实现了带动3亿人参与冰雪运动的目标，让中国人民和全球各地的冬季运动爱好者从中受益，践行了国际奥林匹克运动“通过体育运动建立一个更加美好世界”的美好理念，推动了全球奥林匹克事业迈上新台阶。

尽管疫情肆虐，北京冬奥会带来的激情、欢乐和友谊仍然为全球人民共享，不仅为身处疫情寒冬的各国人民带来温暖和希望，也为动荡不安的世界注入和平与团结的力量。不管是运动员、教练员还是工作人员、志愿者，人们因为对冰雪运动的热爱跨越山海相聚一堂，一起进步、共同成长。真诚祝贺、真情鼓励、真心安慰......赛场内外，一幕幕温馨动人的场景，展现了体育赛场上运动员之间互相尊重、团结友好的亲密、和谐氛围。告诉了人们团结的力量比想要分裂世界的力量更强大。这样的精神也应该成为国与国之间的相处之道。正如联合国秘书长古特雷斯所说，当前的世界需要一届成功的冬奥会，向世人发出明确信息，即任何国家、民族、宗教的人民都可以超越分歧，实现团结与合作。

北京冬奥会做到了！

“双奥之城”春天的故事还在继续，奋斗的征途没有终点。3月4日我们将迎来北京2022年冬残奥会。一届“真正无与伦比的冬奥会”之后，我们即将迎来另一个高光时刻。“两个奥运，同样精彩”，是我们的庄严承诺。北京的无障碍环境服务保障水平，已符合简约、安全、精彩的办赛要求，由冬奥会向冬残奥会转换工作也在紧锣密鼓进行中。中国有信心、有能力接续奋进，搭建好全世界顶级冬季运动残奥选手展现运动技能和积极向上风貌的舞台，为世界呈现一届精彩、非凡、卓越的冬残奥盛会，并使之成为增进各国人民友谊与了解、促进人类文明交流互鉴的盛会。

北京冬奥会、冬残奥会的口号是“一起向未来”。从2008年的“同一个世界，同一个梦想”，到2022年的“一起向未来”，“双奥之城”不负期待，“负责任的大国”初心永续。“微火”虽小，却将团结和平的前进之路照得明亮。奥运盛会有期限，人类发展无止境。我们愿与包括伊朗在内的世界各国以团结为帆，以合作为桨，继续携手合作，促进奥林匹克运动蓬勃发展，一起开创人类更加美好的未来。