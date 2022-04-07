波斯新年结束，伊朗斋月开启！

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年4月2日是波斯新年1401年的第13天，也是诺鲁孜节庆祝活动的最后一天，是亲近自然、迎接春天的日子，故被称作“自然日”。

这一天，伊朗人会纷纷走出家门，踏青野餐，享受大自然的乐趣，因此这一天又被称为“踏青节”。

除此之外，这天也是“驱除厄运”的一天。

因为对十二星宿的信仰，古波斯人认为新年只有12天，所以第13天充满了不幸和灾难。因此为了躲避厄运、辟除邪恶，这一天全家都必须外出，在春光明媚里获得大自然的庇护。

踏青之后，“七鲜桌”上的麦苗要被丢弃在流水中以驱除恶魔。

这时，人们会把新年期间摆放在“七喜桌”上的青麦苗或者豆苗带出来扔掉，这象征着摆脱不幸的事物。而未婚女性通常会把麦苗或豆苗扔进流水中，以祈求一段美满的婚姻生活。

在外出踏青的时候，不少伊朗人会把麦苗或豆苗放在车顶或后备箱或车前引擎盖上。在行进的过程中，麦苗和豆苗会因为震动而掉落在路上，很容易造成交通事故。因此伊朗交通部官员提醒，这种行为是违反规章制度的，将任何东西洒落在路上都是被禁止并会受到惩罚的。

“踏青节”标志着伊朗长达2周的诺鲁孜节新年庆祝活动的正式结束。

而新年过后，是伊朗斋月的开始。

当地时间4月2日，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）宣布，4月3日星期日为伊朗穆斯林斋月的第一天。

在神圣的斋月期间，穆斯林会从黎明到黄昏不吃不喝，并聚集在清真寺虔诚地向真主祈祷，只有在夜幕降临后，才会在清真寺或与家人朋友聚会时开斋。