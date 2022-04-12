伊朗与卡塔尔签署协议 加强两国航空和海上交通联系播报文章

伊朗国家通讯社（IRNA）：11日，伊朗和卡塔尔政府签署两项协议，以加强多哈飞行情报区（Flight Information Region）与伊朗飞行情报区的联系，确保民用航空安全、有序和高效率，并增加卡塔尔和伊朗之间的航班数量。

此外，两国官员还就进一步促进两国的海上运输和贸易往来、便利货物通关等事项进行了讨论。

卡塔尔交通大臣苏莱提率领的卡塔尔政府代表团于10日至11日访问伊朗南部的基什岛，并与伊朗道路和城市发展部长罗斯塔姆·加塞米举行会见。