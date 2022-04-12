伊朗与卡塔尔签署协议 加强两国航空和海上交通联系播报文章

伊朗国家通讯社（IRNA）：11日，伊朗和卡塔尔政府签署两项协议，以加强多哈飞行情报区（Flight Information Region）与伊朗飞行情报区的联系，确保民用航空安全、有序和高效率，并增加卡塔尔和伊朗之间的航班数量。
此外，两国官员还就进一步促进两国的海上运输和贸易往来、便利货物通关等事项进行了讨论。
卡塔尔交通大臣苏莱提率领的卡塔尔政府代表团于10日至11日访问伊朗南部的基什岛，并与伊朗道路和城市发展部长罗斯塔姆·加塞米举行会见。
伊通社（IRNA）德黑兰04月12电 伊朗和卡塔尔政府签署两项协议，以加强多哈飞行情报区与伊朗飞行情报区的联系，确保民用航空安全、有序和高效率，并增加卡塔尔和伊朗之间的航班数量。
伊朗国家通讯社（IRNA）：11日，伊朗和卡塔尔政府签署两项协议，以加强多哈飞行情报区（Flight Information Region）与伊朗飞行情报区的联系，确保民用航空安全、有序和高效率，并增加卡塔尔和伊朗之间的航班数量。
此外，两国官员还就进一步促进两国的海上运输和贸易往来、便利货物通关等事项进行了讨论。
卡塔尔交通大臣苏莱提率领的卡塔尔政府代表团于10日至11日访问伊朗南部的基什岛，并与伊朗道路和城市发展部长罗斯塔姆·加塞米举行会见。
伊通社（IRNA）德黑兰04月10电 伊朗与卡塔尔两国达成协议，在世界杯期间从伊朗南部基什岛至卡塔尔之间首都多哈之间开通大约400趟的直飞航班，同时两国还将组织4艘邮轮，运营两地海上的航线，以方便两国…
伊通社（IRNA）德黑兰04月04电 阿亚图拉·莱希表示，希望在这个充满仁慈和宽恕的斋月里，在伊斯兰国家领导人和思想家们的共同努力下，能够加强穆斯林国家之间的团结，采取有效措施加强伊斯兰民族的团结与统…
伊通社（IRNA）德黑兰04月02电 与会各方注意到，阿富汗已结束多年战乱，百业待兴，经济和民生困难突出。各方承诺将在人道援助、互联互通、经贸、农业、能源、能力建设等领域支持阿富汗经济重建。
伊通社（IRNA）北京04月02电 各方高度评价中方搭建邻国同阿富汗临时政府对话这一新的平台，表示面对面交流增进了地区国家尤其是邻国与阿临时政府的相互了解，加深了各方对阿现实情况的认识，有助于进一步凝…
伊通社（IRNA）德黑兰03月22电 伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安与卡塔尔外长通话强调，伊朗准备在维也纳达成一个良好、强力以及稳定的协议。
伊通社（IRNA）德黑兰03月03电 据伊朗有关部门报道，如果进行适当的地缘政治管理，伊朗将成为全球天然气中心和全球天然气市场的重要参与者。
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