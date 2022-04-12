伊朗丁俊晖：我为“创造历史”而生！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗选手瓦法伊在由韦德冠名的世锦赛资格赛第3轮中以6-0击败西蒙利希滕贝格后宣称，他是“为创造历史而生”，并争取赢下下一场比赛成为首位打入克鲁斯堡的伊朗选手。

本赛季早些时候，瓦法伊成为第一个在单局赛中夺得冠军的伊朗选手，他在决赛中击败了三次世锦赛冠军得主马克威廉姆斯。

这位27岁的选手此前曾两次倒在最后一轮，在2017年和2018年分别败给了福德和马奎尔。

这一次，他的对手是中国弱旅雷佩凡，后者以6-3击败了新人乌尔森巴赫，这也是雷佩凡生涯首次参加世锦赛资格赛第3轮获得的唯一一场胜利。

本场比赛，瓦法伊打出了单杆52、63、54和75分，轻松地击败了德国新秀乌森巴赫。

赛后，瓦法伊承认，尽管多年来他在签证上遇到了各种各样的问题，但他仍然坚定地争取达到该项运动的最佳成就。

“我会尽我最大的努力——任何资格赛球员都不会想着只停留在资格赛期间。我之前说过，那些说他们和我有着同样处境的人其实并没有真的遭遇签证问题。”世界排名第18的瓦法伊说。

“一个电视访谈节目的主持人问奥沙利文关于我的事，他说如果他处在我的处境，他宁愿（放弃斯诺克）换工作。但不可能，我永远不会放弃。我在 为我祖国的人民“因我而感到骄傲”而努力训练。我要让他们感到骄傲，让祖国感到骄傲，我为创造历史而生。”