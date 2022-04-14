伊朗外长：已与外国银行就解冻被冻结的海外资金达成初步协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）在当天与伊拉克外长举行的新闻发布会上表示，伊朗已经与一家外国银行达成了初步协议，伊朗被冻结的资金将得到部分解冻。他还继续透露说，“这是一份关于何时以及如何解冻这些资金的初步协议。”

此前，伊朗一直是韩国的主要原油供应国之一。在2018年美国重新宣布对伊朗制裁后，韩国停止购买伊朗石油。然而，伊朗出口石油的70亿美元货款却被冻结在韩国的两家银行内。两国随后围绕这笔资金一直争论不休。

根据《阿拉伯周刊》（The Arab Weekly）的报道，去年8月，伊朗和韩国之间的争论加剧，德黑兰威胁要采取法律行动，除非首尔解冻因美国制裁而被冻结的伊朗资金。另外根据法新社的消息，今年1月初，伊朗方面再次敦促韩国解冻因美国制裁而冻结的资金。

据悉，自2018年时任美国总统特朗普在白宫单方面宣布美国退出2015年达成的伊核协议后，美国便对伊朗实施一系列新的制裁措施。根据央视新闻消息，2018年11月，美国宣布将对购买伊朗石油以及和进入黑名单的伊朗公司做生意的国家和企业进行制裁。自那之后，伊朗数百亿美元的资金在韩国和日本等多个国家被冻结。

为此，伊朗直接与法国、德国、英国、俄罗斯等国，以及间接与美国进行了为期一年的谈判，以寻求恢复此前被终止履行的核协议，并寻求解除对伊朗的制裁，解冻被各国所冻结的伊朗资金。但谈判自今年3月11日起便陷入暂停，尽管在恢复协议方面取得了一定进展，但一些悬而未决的问题仍未得到解决。