伊朗成功试飞新型宽体“加沙”无人机

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，伊朗伊斯兰革命卫队成功试飞了一款名为“加沙”的宽体无人机。
该无人机翼展21米，重3.1吨，能携带500公斤的有效载荷。该无人机可用于各种战斗、监视及侦察任务，并可参与灾害后的搜救行动和救援工作。
“加沙”无人机飞行续航时间为35小时，飞行上限35000英尺，飞行范围达2000公里，可配置13枚导弹，时速可达350公里。
伊朗伊斯兰革命卫队军事指挥官表示，“加沙”无人机有望提高伊朗部队的情报搜索及应对敌人威胁的能力。
伊通社（IRNA）德黑兰04月18电 该无人机翼展21米，重3.1吨，能携带500公斤的有效载荷。该无人机可用于各种战斗、监视及侦察任务，并可参与灾害后的搜救行动和救援工作。
伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，伊朗伊斯兰革命卫队成功试飞了一款名为“加沙”的宽体无人机。
该无人机翼展21米，重3.1吨，能携带500公斤的有效载荷。该无人机可用于各种战斗、监视及侦察任务，并可参与灾害后的搜救行动和救援工作。
“加沙”无人机飞行续航时间为35小时，飞行上限35000英尺，飞行范围达2000公里，可配置13枚导弹，时速可达350公里。
伊朗伊斯兰革命卫队军事指挥官表示，“加沙”无人机有望提高伊朗部队的情报搜索及应对敌人威胁的能力。
伊通社（IRNA）北京11月09电 伊朗军队发言人8日说，伊军7日开始举行代号“佐勒法加尔-1400”的大型军演，测试了多种武器装备。
伊通社（IRNA）德黑兰11月07电 伊朗伊斯兰共和国军方发言人说，军演目的是为了展示伊朗的军事实力，以及加强对抗敌人的准备。
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