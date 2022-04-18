伊朗成功试飞新型宽体“加沙”无人机

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，伊朗伊斯兰革命卫队成功试飞了一款名为“加沙”的宽体无人机。

该无人机翼展21米，重3.1吨，能携带500公斤的有效载荷。该无人机可用于各种战斗、监视及侦察任务，并可参与灾害后的搜救行动和救援工作。

“加沙”无人机飞行续航时间为35小时，飞行上限35000英尺，飞行范围达2000公里，可配置13枚导弹，时速可达350公里。

伊朗伊斯兰革命卫队军事指挥官表示，“加沙”无人机有望提高伊朗部队的情报搜索及应对敌人威胁的能力。