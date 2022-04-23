中国驻伊朗大使在伊通社发表署名文章《携手面对安全挑战  共同维护和平安宁》

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年4月23日，中国驻伊朗大使常华在伊朗国家通讯社发表署名文章《携手面对安全挑战 共同维护和平安宁》。全文如下：

“治国常富，而乱国常贫。”历史和事实反复证明，安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。进入各国利益深度融合的21世纪，冷战思维只会破坏全球和平框架，霸权主义和强权政治只能危害世界和平，集团对抗只会加剧国际安全挑战。为应对人类安全困境，中国拿出了中国方案。4月21日，中国国家主席习近平视频出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲，提出“全球安全倡议”， 对不断新增的安全问题作出直接回应。

当前，世界既不太平也不安宁，地区安全热点此起彼伏，欧洲安全问题再次牵动全球目光。单边主义、霸权主义、强权政治威胁上升，和平赤字、安全赤字、信任赤字、治理赤字有增无减，人类社会面临的安全挑战问题单似乎越来越长，越来越棘手，全球安全形势的前景再次充满不确定性。

在这样的时代背景下，习近平主席提出的全球安全倡议为各方提供了急需的“解局”方案。该倡议倡导“六个坚持”，即坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平和安全；坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗；坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则，构建均衡、有效、可持续的安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，不能搞双重标准，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题。

全球安全倡议是中方提供的又一国际公共产品，致力于共同维护世界和平安宁，给全球实现疫后复苏提供了保障，为人类应对前所未有的世界之变、时代之变、历史之变贡献了中国智慧。该倡议明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路，既展现顶层设计的宏观思维，又包含解决实际问题的微观视角。既是奔着解决人类安全的现实问题去的，也是为了谋求世界和平的长久之道，必将为推动全球安全治理体系改革、破解人类安全困境、推动构建人类命运共同体提供重要理念指引。

需要特别指出的是，全球安全倡议秉持真正的多边主义，面向全球开放，欢迎包括伊朗在内的世界各国共同参与。中国不仅是这一重大倡议的提出者，也将是落实倡议的行动派。我们愿通过联合国平台以及多双边渠道，同各方就该倡议深入交流，相互启发，凝聚全球合力，推进倡议落地，为推动政治解决各种国际和地区热点问题、维护世界和平与安宁贡献智慧和力量。

中国古人说，日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事。只要我们携手同心、行而不辍，就一定能汇聚起合作共赢的伟力，战胜前进道路上的各种安全挑战，迎来人类更加光明美好的未来。