在宁波做志愿者的伊朗小伙伊桑：我想为中国出一份力

伊朗国家通讯社（IRNA）：据国际在线报道，新冠肺炎疫情牵动着每个人的心。许多志愿者投入了疫情防控工作，其中还有来自外国的友人。今天，我们就跟随总台记者一起来认识一位来自伊朗的志愿者伊桑，听听他“遇见中国”的故事。

“根据地上的绿色标识排好队，我们会很快……”

今年31岁的伊朗小伙子伊桑在浙江宁波生活了8年，已经彻底融入了当地生活。新冠肺炎疫情暴发后，他觉得自己也可以为大家做点什么，于是向社区申请当志愿者，最后被安排在当地一处核酸检测点工作。

在这里，伊桑主要的工作是维持秩序，此外还要负责清理核酸检测产生的垃圾，每半小时换一次垃圾袋。伊桑说，居民都很配合工作，偶尔有人认出他是外国人，都为他竖起了大拇指。“我从很早之前就想做志愿者，但是一直没有机会，这次通过我们的社区申请了，他们同意我做志愿者，说实话这也是我的荣幸。做志愿者以后，我对中国，特别是对中国人、对浙江人、对宁波人感觉更好了。因为我在做志愿者的时候，他们一直关注和点赞，让我很感动。”

伊桑的舅舅在中国做生意，2010年，伊桑就曾到过中国旅游，自此对中国产生了浓厚的兴趣。2013年，伊桑决定到广州学习中文，后来，他还获得了在中国工作的机会。“2010年第一次来中国的时候，一到广州，我就感觉很特别，因为这个地方我从来没来过，而且这里的人、这个地方的文化跟我们完全不一样。我在2013年就决定来中国，在广州学中文，2014年我就慢慢开始做生意。”

目前，伊桑在宁波从事电梯销售管理工作。说到这个工作，他分享了自己在广交会期间做翻译时发生的一个小故事。“2014年在广州有一个展会，当时我有几个客人，他们需要翻译，我就跟着我的客人去一个摊位。这个摊位恰好是我现在公司的摊位，我帮我的客户跟这个公司谈生意，通过翻译，公司的老板对我很感兴趣，对我的中文（能力）很肯定，我们保持联系，有机会就来到他们公司，我现在变成了他们的小股东。”

在中国从事多年外贸工作，让伊桑感觉到，中国的营商环境变得越来越好，中国制造在国外也越来越有竞争力。

“伊桑：在电梯和扶梯行业，全世界90%以上是中国产的。有一些老的品牌，比如奥的斯或其他西方品牌也是在中国生产的。”

“记者：对于中国制造和中国的营商环境你还是很看好的？”

“伊桑：100%（看好）。”

伊桑的父母如今也在宁波和他一起生活。他说，自己有了一个“中国胃”，而中国传统节日的热闹氛围也让他和家人享受在其中。“川菜我喜欢，广东菜我喜欢，火锅，东北菜等中国各个地方的菜式我都喜欢。说实话，其中我最喜欢的一种中国食物是饺子，特别是东北饺子，韭菜和蘑菇馅儿，我最喜欢。我妈妈觉得中国的过年氛围特别好，包括我们自己过年也很热闹。我觉得因为中国人口多，大家又都在一起，我觉得更热闹了。”

伊桑说，未来会继续扎根于中国。他也希望有更多的伊朗人能够到中国旅游、生活，让两国人民越来越了解，情谊越来越深厚。“比如我周边的一些朋友们，包括我的家人们，我想跟他们分享中国的一些文化，包括中国的发展，让他们对中国更加了解。我很喜欢大家都来中国学习、做生意，所以在疫情之前，我让我的所有的朋友们、客户们都来中国一趟。他们一来中国就感觉很特别，他们没想过中国会发展得这么快。如果我一个月没出门，哪怕是在宁波，只要去外面就会看到变化。”