中国驻伊朗大使在伊通社发表署名文章《“动态清零”彰显人民至上》

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年5月18日，中国驻伊朗大使常华在伊朗国家通讯社发表署名文章《“动态清零”彰显人民至上》。全文如下：

当前，全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异。今年2月底以来，面对传播性和隐匿性显著增强的奥密克戎变异株流行，中国新冠肺炎疫情成多点散发和局部规模性疫情交织的态势，防控形势严峻。中国政府坚持人民至上、生命至上，坚持“动态清零”，第一时间统筹调配检测、流调、转运、隔离、收治等力量，最大限度遏制疫情扩散蔓延。对于人口大国的中国来说，坚持“动态清零”，是尊重科学、尊重规律的有力体现，是14亿多人口大国当前务必守住的疫情防控底线。

中国的“动态清零”总方针不是追求零感染，不是全域静态管理，而是要以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生产生活秩序。中国绝大多数地区、绝大多数民众生产生活正常，中国全国感染率和死亡率保持全球最低水平。“动态清零”方针不仅为中国发展创造了一个更健康、安全、稳定的环境，同时也造福世界，为世界经济带来了更大确定性。

坚持“动态清零”有力保障人民生命安全和身体健康。中国拥有14亿多人口，老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，一旦放弃“动态清零”总方针，放任病毒传播，有可能导致上亿人感染、数百万人死亡，还可能对其他国家带来疫情外溢风险。中国政府秉持以人民为中心的理念，拒绝“躺平”，动员起强大的国家力量，举全国之力，以最快速度、最强力度、最大覆盖面阻击疫情。《柳叶刀》杂志发表的一篇论文称，新冠大流行期间，全球超额死亡估计达1820万人，超额死亡率为每10万人120人；美国超额死亡率每10万人179人；中国超额死亡率仅为每10万人0.6人。坚持“动态清零”总方针，中国政府有效保护了人民群众免受所谓群体免疫、自然免疫带来的危害，保护了最广大人民群众的身体健康和生命安全，为全球抗疫做出贡献。

坚持“动态清零”统筹疫情防控与经济社会发展。算经济账时，必须首先看到疫情、病毒是拖累经济的罪魁祸首。在人民生命安全、身体健康遭受重大威胁的情况下，盲目的复工复产如同无根之木，不可持久，不免陷入“抗疫乏力”与“复工失序”相交织的恶性循环。坚持“动态清零”，疫情被有序有效控制，为正常的生产生活和经济发展创造了必要条件。中国连续两年经济正增长且增速全球领先；今年一季度，在吉林、上海等地疫情严重的情况下，中国经济和外贸仍实现4.8%和10.7%的增长。英国《每日电讯报》日前刊文指出，中国的抗疫措施将确保医疗卫生系统能够抵御疫情冲击。控制住疫情的中国将迎来经济的快速增长。中国的崛起和中国强有力的经济仍然是二十一世纪“最重要的故事”。

坚持“动态清零”维护了全球产业链供应链稳定。一段时间以来，受疫情等诸多因素影响，全球产业链供应链出现紊乱，对各国企业和消费者都造成影响。中国作为负责任的世界大国，坚持科学精准、“动态清零”，把疫情对经济生产的影响降到最低，保证了产业链供应链的稳定。2021年，中国规模以上工业增加值比上年增长9.6%，两年平均增长6.1%；中国外贸量稳质升，进出口总值首次突破6万亿美元，外贸增量达1.4万亿美元，创下历史新高。2022年中国GDP增长目标定为5.5%左右，经济长期向好的基本面不会改变，将实施保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定。2022年前两个月，中国实际使用外资就同比增长了37.9%。中国用实际行动为世界经济复苏注入宝贵信心与坚实力量。

抗疫政策并没有一成不变、全球通用的模板，必须在充分尊重科学基础上，根据有关实际情况和条件选择符合自身国情的防疫政策。尽管任何防控措施都不可避免会对经济社会造成一定影响，但相较于无价的、不可挽回的生命，这些代价是值得的，也是暂时的。中国政府从自身国情出发制定并实施“动态清零”政策，因时因势不断对防控措施进行调整，旨在最大限度保障人民生命健康，同时以良好的防控成效保障经济社会持续健康稳定发展。

在中国政府和人民的共同努力下，中国本轮疫情防控已经取得阶段性成效，整体呈现波动下滑趋势，各地大力推进有序复工复产。中国完全有基础、有条件、有能力实现“动态清零”。当前全球抗疫仍处于关键时期，中方将继续秉持人类卫生健康共同体理念，在构筑自身免疫防线的同时，为消除全球免疫鸿沟作出更大贡献，同世界各国一道努力，争取早日战胜疫情。