中媒：伊朗民众谴责美国无视人权的恐怖暴行

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国国际在线报道，当地时间24日，伊朗伊斯兰革命卫队在首都德黑兰为此前遭暗杀身亡的科代伊上校举行葬礼，革命卫队司令萨拉米出席葬礼仪式。

现场民众表示，美国和以色列等西方国家无视人权，支持恐怖主义，伊朗定将为科代伊复仇。

伊朗民众表示，科代伊遭暗杀的事件表明，美国是恐怖主义的最大支持者，所有伊朗人民都将反对美国和以色列的暴行。

伊朗民众 马哈茂德：如果我们深入研究历史，会发现美国多次侵犯人权。我本人，以及所有伊朗人，都将100%反对美国和以色列这种侵犯人权的野蛮行径。

还有很多伊朗民众表示，美国一贯声称自己坚持人权，但他们的实际行动与口头表态大相径庭。伊朗民众强调称，面对美国的压迫性举动，协商和谈判解决不了任何问题。伊朗应该对此类犯罪行为果断回应，并采取严厉报复。

伊朗民众 纳赛尔：美国一直声称其支持人权，但他们的行动与他们所说的内容形成鲜明对比。他们认为可以通过（暗杀等）举动压制伊朗，但是伊朗有无数个科代伊，每一位烈士的奉献都将激发更多伊朗人民的斗志。

本月22日，伊朗革命卫队上校科代伊在伊朗首都德黑兰遭暗杀牺牲。

事件发生后，伊朗将矛头直指美国和以色列，并表示本次暗杀事件是跟美国和以色列政权有关联的恐怖组织所为。

伊朗革命卫队司令萨拉米表示，伊朗不会放过敌人，会将暗杀事件调查到底。