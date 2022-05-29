外媒：希腊帮美国没收伊朗油轮，伊朗扣押两艘希腊油轮

伊朗国家通讯社（IRNA）：据路透社5月28日报道，27日，伊朗伊斯兰革命卫队27日在波斯湾扣押了两艘希腊油轮。据悉，不久前，希腊协助美国在地中海“没收”了一艘装载伊朗原油的油轮。

伊朗革命卫队的声明写道：“革命卫队海军于当地时间27日扣押了两艘在波斯湾水域（位于伊朗高原和阿拉伯半岛之间）违规的希腊油轮。”

希腊外交部说，当天一架伊朗海军直升机降落在悬挂希腊国旗的“海神三角号”上，该船当时正在国际水域航行，距离伊朗海岸22海里。这艘希腊船的船员被劫持，其中有两名是希腊公民。

希腊外交部表示，伊朗扣押油轮和劫持船员的行为都违反了国际法，希腊已通知其盟友，并向伊朗驻雅典大使提出抗议。

此前，由于欧盟的制裁，希腊当局4月在地中海扣留一艘装载伊朗原油的油轮。这艘油轮悬挂伊朗国旗，由俄罗斯企业运营，据悉油轮原计划驶往土耳其，载有大约11.5万吨原油，船上有19名俄罗斯船员。

据英媒报道，美国随后没收了这艘伊朗船上装载的原油，并计划用另一艘船将原油运往美国。

隶属于伊朗国家安全机构的Nour News在社交媒体上表示：“在希腊政府扣押一艘伊朗油轮并将其石油转给美国之后，伊朗决定对希腊采取惩罚行动。”

与此同时，伊朗一位不愿透露姓名的消息人士的话说：“波斯湾还有17艘希腊船只，如果希腊继续助纣为虐，这些船只可能会被革命卫队扣押。知情人士还强调，希腊应尽快对伊朗油轮采取补偿措施。”

美国第五舰队驻巴林的一名发言人表示，他们已获悉有关扣押伊朗油轮事件的报道，并正在调查此事。

伊朗外交部说：“伊朗对美国政府继续违反国际法和国际海事公约的行为表示深切关注。”

伊朗国家通讯社援引伊朗港口和海事组织的话说，伊朗这艘油轮在遭遇技术问题和恶劣天气后，沿希腊海岸寻求避难，扣押其货物是“明显的海盗行为”。