犹太复国主义政权在释放巴勒斯坦被扣押人员进程中背信弃义

据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引半岛电视台报道，犹太复国主义消息人士宣布，原定于今日从该政权监狱释放的巴勒斯坦被扣押人员车队已收到推迟行动的指令。

按照第三阶段被扣押人员交换协议，原计划释放110名巴勒斯坦囚犯，以换取3名犹太复国主义被扣押人员。 今天，三名犹太复国主义被扣押人员被移交给加沙地带的国际红十字会代表，他们也将这三名被扣押人员移交给了犹太复国主义政权，但犹太复国主义消息人士随后宣布，运送110名巴勒斯坦被扣押人员的车队行程被推迟，导致原定的交换计划受阻。