犹太复国主义被扣押人员家属在特拉维夫举行示威活动抗议内塔尼亚胡

据伊通社（IRNA）援引圣城新闻报道，被关押在加沙的犹太复国主义者家属在特拉维夫举行示威活动，并封锁了该市的主要街道。

示威者要求犹太复国主义政权内阁继续推进与哈马斯的被扣押人员交换协议。

犹太复国主义者被扣押人员家属在巴勒斯坦被占领中心特拉维夫举行示威活动之际，犹太复国主义政权第13频道在周三晚报道称，该政权总理内塔尼亚胡拒绝在内阁中讨论第二阶段被扣押人员释放协议，并暂时搁置了此事。

犹太复国主义政权第12频道援引以色列消息人士报道称，最近美国和特拉维夫官员的言论对继续推进被扣押人员释放协议构成了严重威胁，这些言论可能会危及谈判进程。

美国新闻网站Axios援引一位犹太复国主义政权官员的话透露，我们通过卡塔尔和埃及向哈马斯传达了信息，如果哈马斯在周六释放三名以色列被扣押人员，以色列将遵守其协议。

与此同时，哈马斯运动领导人萨米·阿布·扎赫里回应特朗普再次要求在周六释放所有被扣押人员时称，该组织将遵守其承诺，但绝不会在周六释放所有以色列被扣押人员。

此前，以色列第三大报纸《国土报》曾报道称，驻卡塔尔首都多哈的以色列团队将不会做出任何推动第二阶段协议的努力，内塔尼亚胡也宣布不希望执行该阶段的协议。