伊朗伊斯兰共和国通讯社首席执行官：消耗战是针对以色列最有效的策略

在接受《思想时代》 （Asre-Andisheh ）杂志采访时，安萨里深入探讨了为何持久抵抗的战略仍是巴勒斯坦抗争的最优选择，并剖析了“阿克萨洪水”行动的动机及其对以色列和巴勒斯坦被扣押人员获释的深远影响。

他强调，解放被占领的巴勒斯坦领土是巴勒斯坦人民及支持巴勒斯坦事业的地区国家的首要任务。他指出，这一使命与以色列的扩张主义目标背道而驰，而以色列的扩张主义根植于其对掌控整个地区乃至更广泛区域的野心。

伊通社首席执行官指出，10 月 7 日的事件类似于其他全球争议性问题，在国际舆论中引发了截然不同的解读。一方面，有人将其视为历史性的“转折点”，标志着以色列占领即将终结，并为巴勒斯坦的自由带来希望。另一方面，也有人对这次行动的真实性和目的提出质疑，认为这可能是以色列情报机构与极右翼势力精心策划的一场战略行动。

贾贝里·安萨里批评了这些对立的观点，认为它们源于对以色列及巴勒斯坦抵抗运动本质的根本误解。他指出，以色列在过去几十年中屡次在面对抵抗运动时遭遇挫败，而“阿克萨洪水”行动正是最鲜明的例证。他反驳了认为巴勒斯坦人无力发起具有如此决定性影响行动的看法，并引用了历史上黎巴嫩抵抗运动迫使以色列撤退的先例，以证明这一战略的可行性。

他回顾了以色列作为占领政权的历史背景，为听众提供了更深入的解读，以便更好地认识针对以色列的不同对抗策略及其背后的逻辑。

安萨里补充道，以色列不仅是一个“地方现象”，更是一个自成立以来便受到全球大国（尤其是美国和英国）大力支持的国际性项目。他强调，正如这种外部支持在以色列的建立过程中发挥了关键作用，如今，它同样是以色列维持生存和地区影响力的根本支柱。

他指出，从历史上看，阿拉伯世界曾试图通过两种截然不同的方式来应对该地区的这一新兴威胁：一是通过传统战争反击，二是通过妥协和屈服。

伊通社首席执行官表示，从1948年以色列建国到1973年的战争，阿拉伯世界采取的直接军事对抗战略的结果令人失望，尤其是1967年的战争。这场战争不仅未能解放巴勒斯坦，反而导致巴勒斯坦彻底被占领，约旦河西岸、加沙地带、戈兰高地和西奈半岛都落入以色列的控制之中。这对埃及和叙利亚两大阿拉伯军队来说是一次惨痛的失败，他们不仅未能解放巴勒斯坦，反而失去了大片领土。

贾贝里·安萨里指出，从那时起，阿拉伯军队显然无法解放巴勒斯坦，这实际上终结了与以色列的对抗战略。他提到，埃及随后彻底改变了其战略，从追求解放战争转向寻求与以色列的和平与和解。埃及与以色列签署的《戴维营协议》正是这一重大转变的体现。

这位资深外交官解释道，埃及的新战略包括承认以色列，并在美国的支持下，通过直接和间接谈判寻求解决巴勒斯坦问题。在这一过程中，“土地换和平”的理念取代了从约旦河到地中海彻底解放巴勒斯坦的目标。

安萨里认为，恰恰相反，尤其是在伊朗伊斯兰革命胜利之后，抵抗战略提供了第三条道路——既不是传统战争，也不是投降。他表示，这种长期消耗战的方式旨在逐步削弱“犹太复国主义计划”。他进一步强调，这种方法要求的是持续不断的抵抗，而非立即展开军事对抗。

伊通社首席执行官坚信，这一进程不是突如其来的，也不可能一蹴而就，相反，抵抗必须持续进行，直到犹太复国主义政权逐渐陷入疲惫。而当地区和国际形势允许时，我们将见证它内部的崩溃。