国际耶路撒冷日——圣城耶路撒冷及其地位

伊朗国家通讯社（IRNA）：由于阿克萨清真寺的存在，圣城耶路撒冷在启示和伊斯兰观点中具有极高的价值和重要性。圣城耶路撒冷之所以具有这样的重要性，是因为这个地方不仅是伊斯兰教先知（愿主赐福之）曾经生活和获得启示的地方，是穆斯林的第一个朝拜之地，而且也是先知穆罕默德（愿主赐福之）登宵的地方。另一方面，从宗教角度来说，耶路撒冷对犹太人和基督教徒也有着特殊的重要性。

耶路撒冷是一座圣城，在伊斯兰教初期就被“欧麦尔·伊本·阿斯·韦尔”所征服。公元1187年，“塞拉赫·丁·阿尤比”从十字军手中夺取并解放了这个城市，公元16世纪“苏莱曼·伽努尼”为其修建了城墙。这个城市在穆斯林中占有特殊的位置。“圆顶清真寺”和“阿克萨清真寺”是位于这座城市的两个圣地，如上所述，它们是伊斯兰世界的第一个朝拜圣地和第三个禁地，也是伟大先知（愿主福安之）登宵的地方。

1967年，耶路撒冷被犹太复国主义占领，随后被宣布为以色列永久的首都，从此以后，所有人的目光聚集于耶路撒冷，而穆斯林和基督徒的心也时刻被这座城市所牵挂，这就是为什么犹太人力图创造自己历史、将所有努力集中于“犹太化”的原因，他们甚至声称“哭墙”是他们所建造。

圣城耶路撒冷由于其地位的重要性，被视为世界上最重要和最敏感的城市之一。因此，一方面，它现在已经成为以色列政权与当地穆斯林之间冲突的焦点，另一方面也是圣城土著居民与被占领土居民（以色列人）之间发生冲突的原因。

这个城市之所以如此重要，不仅是因为它是伊斯兰教、基督教和犹太教的宗教中心，而且它表达和体现了伊斯兰教不同于其他宗教和教派的诉求。真主让阿克萨清真寺隶属于这座城市并赋予了它神圣的使命，并将这座城市选择为三种天启宗教之间的连接点。

但是，犹太化政策、犹太人定居点的修建以及对伊斯兰教启示性和标志性建筑的破坏，以及目前以色列政权在耶路撒冷实行的扩张主义和种族主义政策等，这一切在本质上与这座圣城的真实身份、本质和意义形成了鲜明的对比。