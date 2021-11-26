伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安同王毅举行视频会晤

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部网站消息，2021年11月24日，中国国务委员兼外长王毅同伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）举行视频会晤。

阿米尔-阿卜杜拉希安首先祝贺中国共产党成功召开十九届六中全会，高度评价中国在习近平主席领导下取得的伟大成就。他表示，习近平主席提出的全球发展倡议是人类命运共同体理念的重要体现，伊方坚定支持并将积极参与。

王毅表示，中国共产党十九届六中全会总结了中共百年奋斗成就和基本经验，也为中国迈向第二个百年奋斗目标提供了重要动力。中国成功走出中国式现代化道路，创造了人类文明新形态，拓展了发展中国家走向现代化的途径。中国无意输出发展模式，但愿对伊朗等既希望加快发展又希望保持独立自主的国家提供借鉴。中方愿同伊方一道，反对任何单边主义和霸凌行径，捍卫不干涉内政原则，维护国际公平正义。

王毅说，今年是中伊建交50周年，习近平主席和莱希总统进行了良好战略沟通，为双边关系发展指明方向。中方赞赏伊方支持全球发展倡议，愿同伊方落实好两国全面合作计划，推动两国全面战略伙伴关系取得新成果。为体现对伊朗人民的友好情谊，中国政府决定再向伊方捐赠一批疫苗。

王毅表示，美方策划举办的所谓“民主峰会”本质上是打着民主旗号在世界上策动分裂，以意识形态划线鼓动阵营对抗，试图对其他主权国家进行美式改造，服务美自身战略需要。这种做法违背时代潮流，注定没有前途。

阿米尔-阿卜杜拉希安说，伊中两国克服疫情困难，相互支持帮助，务实合作取得丰硕成果，弘扬了两国人民的传统友谊。中方决定再向伊方捐赠疫苗十分及时，伊方对此深表感谢。伊中全面合作计划推动两国关系进入新阶段，伊方愿同中方深化各领域交流合作。伊方坚决反对单边主义和霸凌行径，反对双重标准，反对干涉中国主权和内政。伊方谴责将体育赛事政治化，相信北京冬奥会将取得圆满成功。

双方就伊朗核问题交换意见。王毅表示，维也纳谈判即将重启，推动全面协议重返正轨迎来新的契机，同时也面临严峻挑战。中方欢迎伊方近期邀请国际原子能机构总干事格罗西访伊，对外释放正面积极信号。中方理解伊方的合理诉求，支持伊方维护正当权益。当前形勢下，各方应共同努力，保持复谈势头，推动维也纳谈判达成一致。

阿米尔-阿卜杜拉希安赞赏中方为重启维也纳谈判发挥的建设性作用，表示伊方对恢复履约的态度是严肃的，愿以积极姿态参与谈判。伊方重视迄今谈判取得的成果，认为全面协议是复谈的出发点和依据。伊方感谢中方在伊核问题和国际事务中主持公道，愿继续同中方加强沟通协调。

双方还就阿富汗形势交换意见，一致同意加强协调合作，共同推动明年中国主办的第三次阿富汗邻国外长会取得积极成果，发挥邻国独特作用，为阿富汗长治久安贡献邻国力量。