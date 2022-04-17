2022年4月17日 下午11:02
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伊朗总统就叙利亚国庆日向叙总统致贺电

伊朗总统就叙利亚国庆日向叙总统致贺电

伊通社（IRNA）德黑兰04月17电 伊朗总统阿亚图拉·莱希17日就就叙利亚国庆日向叙利亚总统巴沙尔.阿萨德致贺电。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）17日就就叙利亚国庆日向叙利亚总统巴沙尔.阿萨德致贺电。

阿亚图拉·莱希在贺电中说，伊叙两国能够通过双边合作的巨大潜力就在地区实现和平、稳定以及发展发挥其建设性的作用。

他说，伊朗和叙利亚两国都会为建立地区性的合作和日益扩大双边的交流在所有的领域做到珍贵的工作。

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