伊朗总统就叙利亚国庆日向叙总统致贺电

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）17日就就叙利亚国庆日向叙利亚总统巴沙尔.阿萨德致贺电。
阿亚图拉·莱希在贺电中说，伊叙两国能够通过双边合作的巨大潜力就在地区实现和平、稳定以及发展发挥其建设性的作用。
他说，伊朗和叙利亚两国都会为建立地区性的合作和日益扩大双边的交流在所有的领域做到珍贵的工作。
伊通社（IRNA）德黑兰04月17电 伊朗总统阿亚图拉·莱希17日就就叙利亚国庆日向叙利亚总统巴沙尔.阿萨德致贺电。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）17日就就叙利亚国庆日向叙利亚总统巴沙尔.阿萨德致贺电。
阿亚图拉·莱希在贺电中说，伊叙两国能够通过双边合作的巨大潜力就在地区实现和平、稳定以及发展发挥其建设性的作用。
他说，伊朗和叙利亚两国都会为建立地区性的合作和日益扩大双边的交流在所有的领域做到珍贵的工作。
伊通社（IRNA）德黑兰04月03电 伊朗常驻联合国代表塔赫特-拉万希在安理会会议上谴责美国双标。
伊通社（IRNA）贝鲁特03月24 黎巴嫩总统奥恩会见伊朗外长阿卜杜拉希扬，会晤间两国官员讨论双边关系和地区局势。
伊通社（IRNA）贝鲁特03月24电 伊朗外交部部长阿米尔-阿卜杜拉希安抵达黎巴嫩首都贝鲁特与该国议会议长纳比·贝里进行双方的会谈。
伊通社（IRNA）德黑兰03月24电 伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米将军强调，如果犹太复国主义政权再次做出针对伊朗不利的行动，他们将会面临伊朗更加严厉的报复。
伊通社（IRNA）德黑兰03月24电 伊朗外交部部长阿米尔-阿卜杜拉希安23日在叙利亚首都大马士革说，伊朗核问题全面协议相关方谈判已接近达成最终协议。
伊通社（IRNA）德黑兰03月22电 伊朗外交部发言人说，在本次伊斯兰合作组织外长会我们向各国宣传伊方就巴列斯坦、也门、叙利亚、阿富汗等伊斯兰世界的关切和立场并希望该组织的成员国能够通过密切的合作减少…
伊通社（IRNA）德黑兰03月09电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德谴责以色列袭击叙利亚。
伊通社（IRNA）北京03月07电 中国国务委员兼外交部长王毅说，启动与伊朗全面合作协议是中国为促进中东发展的助力。
伊通社（IRNA）大马士革02月14电 伊朗驻叙利亚大使索巴尼宣布，在前9个月内伊朗与叙利亚的贸易增长约90%。
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