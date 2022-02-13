伊朗驻叙利亚大使：三季度伊叙贸易增长90%

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻叙利亚大使迈赫迪·索巴尼 （Mahdi Sobhani）在接受当地媒体采访时宣布，在前9个月内伊朗与叙利亚的贸易增长约90%，而两国经贸关系的未来十分灿烂。

他说，伊朗伊斯兰共和国与叙利亚两国领导人的政治愿望都是双边的各领域友好合作应该赶快扩大，而伊朗非常重视在反恐怖主义战争的困难之后与叙方深化关系。

这位伊朗外交官强调，伊朗与叙利亚为扩大两国的关系拥有巨大的潜力，而伊方想真正地使用这个机会。

伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）2021年12月07表示，伊朗希望加强与叙利亚的关系，尤其是经贸关系。

莱希当天在会见到访的叙利亚外长梅克达德时说，伊朗和叙利亚应进行长期、全面的规划，以发展和深化双边关系。两国经贸往来目前远低于预期水平，双方有能力将经贸往来的数量和规模提升数倍。

莱希说，外国军队在叙利亚等地区国家的“非法存在”对地区安全与稳定构成威胁，极端组织“伊斯兰国”和美国在该地区“无处不在”严重损害地区安全、稳定与和平。莱希还表示，必须尊重叙利亚的领土完整，“任何国家都不能无视别国主权和领土完整”。

梅克达德当天晚些时候在与伊朗外长阿卜杜拉希扬共同会见记者时说，叙利亚和伊朗的经贸关系是他与莱希会谈的重点，双方都希望深化两国经贸关系。他表示，中东追求的是进步、发展、安全，绝不容忍外国干涉和殖民行为，这符合该地区所有国家的利益。