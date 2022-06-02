伊朗外交部抗议法德两国就希腊被扣船只发表的声明

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年6月1日星期三，伊朗外交部门就法国和德国关于波斯湾被伊朗扣押的希腊船只发表的声明进行回应：伊朗方面强烈反对法国和德国两国发布的不合理声明，伊朗认同基于确保航行自由和海上安全发表的意见，但伊朗不认同对希腊违法船只的错误支持。

声明称，法国和德国对于伊朗在希腊因为美国国内法而被扣押船只并被转移货物一事保持沉默，却对希腊船只的违法行为视而不见，这似乎已经成为西方的习惯，其外交声明是对伊朗司法程序独立性的干预且无助于问题的解决。

27日，伊朗伊斯兰革命卫队27日在波斯湾扣押了两艘希腊油轮。据悉，不久前，希腊协助美国在地中海“没收”了一艘装载伊朗原油的油轮。

伊朗革命卫队的声明写道：“革命卫队海军于当地时间27日扣押了两艘在波斯湾水域（位于伊朗高原和阿拉伯半岛之间）违规的希腊油轮。”

此前，希腊当局4月在地中海扣留一艘装载伊朗原油的油轮。这艘油轮悬挂伊朗国旗，由俄罗斯企业运营，据悉油轮原计划驶往土耳其，载有大约11.5万吨原油，船上有19名俄罗斯船员。

隶属于伊朗国家安全机构的人士在社交媒体上表示：“在希腊政府扣押一艘伊朗油轮并将其石油转给美国之后，伊朗决定对希腊采取惩罚行动。”

与此同时，伊朗一位不愿透露姓名的消息人士的话说：“波斯湾还有17艘希腊船只，如果希腊继续助纣为虐，这些船只可能会被革命卫队扣押。知情人士还强调，希腊应尽快对伊朗油轮采取补偿措施。”