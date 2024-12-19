标题: 巴勒斯坦家庭起诉美国政府：违反人权法，协助以色列

据伊朗官方通讯社（IRNA）周三援引《卫报》报道，美国国务院面临来自巴勒斯坦人和巴勒斯坦裔美国公民的最新诉讼，指控其蓄意规避美国人权法，继续资助和支持“被指控在加沙地带和约旦河西岸巴勒斯坦被占领土犯下暴行的以色列军队”。

该诉讼于昨日由侵犯人权行为受害者首次提交，其挑战美国国务院未能制裁任何一个以色列安全部门的作为。原告援引《莱希法案》(The Leahy Law)，指出美国政府的行为构成严重的人权侵犯。《莱希法案》规定，如果外国政府或团体侵犯人权，则无资格获得美国援助。