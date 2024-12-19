也门安萨鲁拉运动成员： 美以轰炸也门民用设施暴露了西方的虚伪

据伊通社（IRNA）援引黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道：穆罕默德·巴希提周四表示，美国和以色列对也门民用设施的轰炸暴露了西方虚伪的真相。

他补充道，我们支持加沙的军事行动将继续下去，我们将通过加剧紧张局势来回应紧张局势的升级，直到加沙的种族灭绝罪行停止。

巴希提说：“对加沙的支持将继续下去，直到针对巴勒斯坦人民的种族灭绝罪行停止，粮食、药品和燃料被允许进入加沙地带。”

美国和犹太复国主义政权昨晚和今天（周四）上午对也门不同地区发动了空袭。