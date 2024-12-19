也门安萨鲁拉运动成员： 美以轰炸也门民用设施暴露了西方的虚伪

据伊通社（IRNA）援引黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道：穆罕默德·巴希提周四表示，美国和以色列对也门民用设施的轰炸暴露了西方虚伪的真相。
他补充道，我们支持加沙的军事行动将继续下去，我们将通过加剧紧张局势来回应紧张局势的升级，直到加沙的种族灭绝罪行停止。
巴希提说：“对加沙的支持将继续下去，直到针对巴勒斯坦人民的种族灭绝罪行停止，粮食、药品和燃料被允许进入加沙地带。”
美国和犹太复国主义政权昨晚和今天（周四）上午对也门不同地区发动了空袭。
伊通社（IRNA）德黑兰12月19日报道：也门安萨鲁拉运动政治办公室成员穆罕默德·巴希提表示，美以轰炸也门民用设施暴露了西方的虚伪，并破坏了其所有人道主义主张。
据伊通社（IRNA）援引黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道：穆罕默德·巴希提周四表示，美国和以色列对也门民用设施的轰炸暴露了西方虚伪的真相。
他补充道，我们支持加沙的军事行动将继续下去，我们将通过加剧紧张局势来回应紧张局势的升级，直到加沙的种族灭绝罪行停止。
巴希提说：“对加沙的支持将继续下去，直到针对巴勒斯坦人民的种族灭绝罪行停止，粮食、药品和燃料被允许进入加沙地带。”
美国和犹太复国主义政权昨晚和今天（周四）上午对也门不同地区发动了空袭。
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