伊朗国家通讯社（IRNA）：据海关周日的消息，塞耶德·鲁霍拉·拉蒂菲说，伊拉克购买了183吨伊朗茶叶，价值23.75万美金，是伊朗的第一大茶叶出口目的地，哈萨克斯坦进口112吨伊朗茶叶，价值12.6万，是伊朗茶叶的第二大出口目的地，后边依次为阿富汗69吨、德国37吨，印度35吨，塔吉克斯坦29吨，俄罗斯、乌兹别克斯坦分别是10吨和土耳其6吨。

拉蒂菲就该过茶叶进口情况说道，今年一季度，已从该国海关清关了约为1.4354吨，总价值达6889.0797万美元的茶叶。

海关信息委员会秘书补充说，我国从14种个国家进口了茶叶，从印度进口量最大，超过8000吨，价值3681.2269万美元。

拉蒂菲说，在斯里兰卡和阿拉伯联合酋长国分别交易了1300万美元和1100完美元的茶叶。

海关发言人补充说，海关过去的几年的统计数据表明，该国每年的茶叶进口量大约在 6万至7万吨之间。

拉蒂夫在解释茶叶在伊朗贸易中的地位和重要性时说，茶叶是社会各阶层的消费品，茶叶是仅次于水，消费量最大的饮料，也是农业上最重要的增值产品之一。如果观察国际上的茶叶交易，上只有4个国家拥有75％的茶叶产量和60％的茶叶出口量。

这位知情的海关官员说，目前世界上茶叶贸易额约为420亿美元，世界上约有50个国家种植茶叶，超过160个国家的30亿人习惯于喝茶，仅俄罗斯就占去世界茶叶消费份额的10%。根据巴基斯坦、土耳其、伊拉克、阿富汗、英联邦国家、波斯湾沿岸国家和伊朗的邻国的茶习性和文化，加上由于我国具有特殊的自由经济区，因此可以更快地获得邻国的茶叶市场，且更容易成为茶叶加工和出口的区域枢纽。中国、斯里兰卡、肯尼亚和印度是该产品的最大出口国，俄罗斯、美国、英国、埃及、巴基斯坦和伊朗是世界上最大的茶叶进口国。

他补充说，中国、印度、肯尼亚是世界上主要的茶叶生产国和出口国，中国和印度大部分产品在本国消费，肯尼亚和斯里兰卡生产的茶叶大多数出口他国。