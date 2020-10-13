总统鲁哈尼强调伊朗、中国与欧亚经济联盟加强对接合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）伊朗为与欧亚经济联盟的经济合作潜力巨大，并且我们的国家作为一个拥有优秀的地理位置能为这类合作提供不少的优势便利。

最近伊朗海关总署发言人拉蒂非称，自2019年10月27日伊朗与欧亚经济联盟（EAEU）签署优惠贸易协定（PTA）以来，伊朗与该联盟的外贸总额已超过21.12亿美元，其中进出口额分别约为15.28亿美元和5.84亿美元。他指出，双边贸易总额的53％是根据PTA进行的。

拉称，伊对EAEU的主要出口国依次为：俄罗斯（53％），亚美尼亚（23％），哈萨克斯坦（16％），吉尔吉斯斯坦（不到1.5％）。与此同时，伊对EAEU的主要进口国依次为：俄罗斯（78.5％），哈萨克斯坦（18％），白俄罗斯（2％），从亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦（不到1％）。从伊朗出口到EAEU的产品主要包括苹果（14.5％），开心果（11.9％），天然气（8.1％），奇异果（7.2％）和葡萄干（3％）；进口商品主要包括大麦（27％），小麦（24％），饲料玉米（17.5％），葵花籽油（11％）和羊肉（3.5％）。

EAEU是中亚、北亚以及东欧国家的经济联盟。该联盟包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦，是欧亚大陆中部和北部国家的政治经济联盟。伊朗于2018年4月24日加入欧亚经济联盟自由贸易协定。在最初阶段，伊朗将向联盟出售大约350种产品，同时有180种产品也将在伊朗市场上出售。