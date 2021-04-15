鲁哈尼强调欧美没有资格指责伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：他在一石化项目线上开工仪式上说，伊朗甚至可以现在就提纯90%丰度的浓缩铀，但是伊朗绝不会制造核弹。

鲁哈尼表示，欧洲没有必要担心伊朗提纯60%丰度的浓缩铀，他们没得选择，只能全面履行伊朗核问题全面协议和联合国安理会第2231号决议。

伊朗总统强调，如果他们做到了这些，伊朗在确认后将立即重新遵守自身在核协议中的承诺，停止提纯20%丰度和60%丰度的浓缩铀的活动。

鲁哈尼还表示，伊朗的核活动是出于和平目的的，相反地，是欧美过去在制造核弹和储存弹头，而且每年在制造新的核弹，他们没有资格指责伊朗。

伊朗总统同时表示，伊朗愿意就重回伊朗核问题全面协议参与谈判，他还表示将尽最大努力在维也纳核协议谈判中尽快取得成果。

他说，伊朗政府将尽最大努力在维也纳核谈判中尽快取得成果，以解除2018年美国单方面退出伊核协议后重启并新增的一系列对伊制裁。

鲁哈尼还提到4月11日伊朗纳坦兹核设施基地内部发生爆炸一事，“很明显这是以色列所为。”

他称，伊朗会实施报复，因此才于4月14日宣布在纳坦兹核设施使用IR-6型离心机提纯60%丰度的浓缩铀作为回应。

报道指出，纳坦兹核设施“遇袭”时间恰逢伊朗与伊核协议相关方在维也纳会谈第一阶段结束之际。

“你（以色列）以为你会让我们在谈判中两手空空，但我们将双手满满地去那里。”鲁哈尼说道。

谈及就美伊恢复履约问题在维也纳举行的会谈，伊朗总统说，美国现在应重回伊朗核问题全面协议，并取消对伊制裁。

最近伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）14日表示，美国要想重回伊朗核问题全面协议，应率先解除对伊制裁。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，伊朗官员们决定去参加谈判。美国在谈判进程中不能拖沓，这对伊朗不利。

他还说：“大多数美国提议都是傲慢无礼的，甚至不值得一看。”

今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈。伊朗方面多次表示，美国应率先解除对伊朗所有制裁，伊朗在核实美国对伊制裁解除后，也会停止减少履约举措，完整履行伊核协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。