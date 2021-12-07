伊朗总统莱希表示愿意与阿联酋发展关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）6日会见到访的阿拉伯联合酋长国国家安全顾问阿勒纳希安。

阿亚图拉·莱希表示，与地区国家保持良好关系是伊朗新政府的外交优先事项之一，伊朗愿意与阿联酋发展关系。

据会见中双方讨论了地区安全事务等问题。这是两国2016年降低外交关系级别以来，阿联酋高级官员首次到访伊朗。

阿勒纳希安说，与伊朗发展关系在阿联酋的议程上，他与伊方官员的会晤有望成为两国关系的转折点。