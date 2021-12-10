伊朗前个月铝锭产量351310吨 同比增长23%

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗本财年前八个月（2021年3月21日-11月21日）累计生产铝锭351,310吨，同比增长23%。

其中伊朗铝业前八个月铝产量为119,231吨，产量位居伊朗铝锭生产企业之首。该企业年产能为 18万吨。

伊朗历今年前六个月（3月21日-9月21日），伊朗四家大型铝生产商伊朗氧化铝公司、Al-Mahdi铝生产公司、IRALCO和SALCO累计生产铝锭260,679吨。

早些伊朗矿业和采矿业发展与革新组织(IMIDRO)报告说，今年前四个月(2021年3月21日至7月22日) ，伊朗的铝锭生产量同比增长了26.30% 。

伊朗矿业和采矿业发展与革新组织(IMIDRO)报告说，今年前四个月(2021年3月21日至7月22日) ，伊朗的铝锭生产量同比增长了26.30% 。

报告还显示，前四个月，四家伊朗铝业公司的铝产量增至17.5万吨，而去年同期仍为13.9万吨。

IMIDRO 的报告指出: “伊朗铝业公司在4个月内生产了约61,300吨铝锭，Al-Mahdi 铝业公司生产了52,800吨，南方铝业公司生产了48,400吨，伊朗铝业生产了12,700吨。”

此外，伊朗氧化铝公司在头四个月生产了75300吨氧化铝，而同期的铝土矿产量为338000吨，比去年同期增长了41% 。与上一年同期相比，伊朗的铝土矿产量仍为240000吨。