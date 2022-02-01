 今日足球：伊朗vs阿联酋、黎巴嫩vs伊拉克

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗近况：伊朗队国际排名第21亚洲第1，根据目前A组形势，伊朗队已提前锁定世界杯资格，两队最近交手4次，伊朗队对阿联酋队全部拿下赛事，十二强赛首回合客场1-0拿下了阿联酋队，伊朗队上一场比赛1-0拿下了伊拉克队，最近世预赛三场连续得分，伊朗队连续2场世预赛拿下了对手，最近3场世预赛2场进数球。

伊朗历史上与阿联酋十次交手中连续得分，具备着明显的心理优势，而且刚刚更是拿下了伊拉克成功提前锁定了出线名额，使得球队没有了后顾之忧，不过唯一不足的便是得分意向方面可能会有所欠缺，在过去的13场赛事当中，伊朗更是取得13胜1平的成绩，球队状态相当稳定。

阿联酋近况：阿联酋队上一场世预赛2-0主场拿下了叙利亚队，世预赛2场连续得分，阿联酋队连续2场世预赛完成零封，世预赛防守状态不错，阿联酋就近期而言状态并不好，此前的阿拉伯杯当中，他们连续未能拿下赛事，阿联酋虽然防守还算不错，但进攻与其他球队无异，都属于较差的水平，幸好的是上一场拿下了叙利亚成功取得3分，也让球队成功排在了小组第三的位置，对于参加附加赛的前景一片良好。

本场：伊朗已经提前出线，球队的得分意向方面存在不稳定性，阿联酋的状态复苏，球队的得分意向强烈。

黎巴嫩vs伊拉克

黎巴嫩近况：黎巴嫩12强赛事中至今7场比赛，萨德和哥苏两人各踢进了2球，能够快速进入竞技状态，近10场各项赛事中有9场上半场均立于连续得分之地，球队至今12强赛事中7场比赛拿下了5次，球队的得分能力还算不错，海达尔、阿泰亚、舒尔均因个人原因缺席比赛，最近5场各项赛事全部踢出小球，球队近期球路偏小，前7场系列赛当中仅踢进了4球，球队整体进攻乏力。

伊拉克近况：伊拉克近5场相同的比赛拿下了4次，球队的发挥极佳，12强赛前7场赛事仅踢进了3球失10球，攻防两端表现极差，中场艾马里本系列赛一共踢进了2粒入球，个人能力出色，至今7场12强比赛中未能拿下赛事，球队状态极其低迷，历史与黎巴嫩交手7次，伊拉克仅取得1胜2平4负劣绩，交手心理处于落后的状态。

本场：黎巴嫩前7场12强系列寒中只拿下了1场，目前积5分排名A组第4，基本已经提前出局，伊拉克在得分榜上仅仅排名A组第5，至今仅未能拿下一场赛事， 而且只有3球，而失球数多达10个，攻防两端表现相当差，个人认为伊拉克拿下赛事的希望大。